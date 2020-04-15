Путин предложил выделить авиакомпаниям 23 млрд руб.

Эти средства пойдут на лизинг авиационной техники, на пополнение оборотных средств, на выплаты заработных плат и оплату стоянки воздушных судов

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Президент России Владимир Путин предложил выделить более 23 млрд руб. в качестве поддержки российским авиаперевозчикам, серьезно пострадавшим от распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

«В том числе эти средства пойдут на лизинг авиационной техники, на пополнение оборотных средств, на выплаты заработных плат, оплату стоянки воздушных судов», — заявил президент на прошедшем в режиме видеоконференции совещании с членами правительства (трансляцию вел телеканал «Россия 24»).

РБК направил запросы в Минтранс и Росавиацию, а также представителям крупнейших авиакомпаний: «Аэрофлоту», S7, «Уральским авиалиниям», «Победе» и Utair.

В марте Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ, объединяет крупнейшие авиакомпании России, за исключением «Аэрофлота») оценила потери российских авиаперевозчиков после частичного закрытия авиасообщения с другими странами в 500 млн руб. в сутки. С 27 марта регулярные и чартерные рейсы в другие страны приостановлены полностью, осуществляются только перелеты для вывоза россиян из других стран.

Ранее глава правительства России Михаил Мишустин утвердил субсидии российским авиакомпаниям, которые участвовали в вывозе граждан из-за рубежа в связи с распространением коронавирусной инфекции. Субсидии авиакомпаний предполагают возмещение их затрат на авиатопливо, горюче-смазочные материалы, обслуживание в аэропортах, ремонт самолетов, бортовое питание, оплату труда летного и технического персонала, расходы по аренде и лизингу воздушного судна.