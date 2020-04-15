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Путин предложил выделить авиакомпаниям 23 млрд руб.

Эти средства пойдут на лизинг авиационной техники, на пополнение оборотных средств, на выплаты заработных плат и оплату стоянки воздушных судов
Аэрофлот AFLT ₽72,5 -3,8% Купить
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Президент России Владимир Путин предложил выделить более 23 млрд руб. в качестве поддержки российским авиаперевозчикам, серьезно пострадавшим от распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

«В том числе эти средства пойдут на лизинг авиационной техники, на пополнение оборотных средств, на выплаты заработных плат, оплату стоянки воздушных судов», — заявил президент на прошедшем в режиме видеоконференции совещании с членами правительства (трансляцию вел телеканал «Россия 24»).

РБК направил запросы в Минтранс и Росавиацию, а также представителям крупнейших авиакомпаний: «Аэрофлоту», S7, «Уральским авиалиниям», «Победе» и Utair.

В марте Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ, объединяет крупнейшие авиакомпании России, за исключением «Аэрофлота») оценила потери российских авиаперевозчиков после частичного закрытия авиасообщения с другими странами в 500 млн руб. в сутки. С 27 марта регулярные и чартерные рейсы в другие страны приостановлены полностью, осуществляются только перелеты для вывоза россиян из других стран.

Ранее глава правительства России Михаил Мишустин утвердил субсидии российским авиакомпаниям, которые участвовали в вывозе граждан из-за рубежа в связи с распространением коронавирусной инфекции. Субсидии авиакомпаний предполагают возмещение их затрат на авиатопливо, горюче-смазочные материалы, обслуживание в аэропортах, ремонт самолетов, бортовое питание, оплату труда летного и технического персонала, расходы по аренде и лизингу воздушного судна.

Значительно сократилось и число перелетов внутри России. 14 апреля стало известно, что «Аэрофлот» второй раз с начала апреля сократил пассажирские авиаперевозки внутри страны, уменьшив число рейсов на наиболее популярных маршрутах — из Москвы в Сочи, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Краснодар. «Дочка» «Аэрофлота», авиакомпания «Победа», с 1 апреля прекратила полеты, пообещав возобновить их в июне.

15 апреля гендиректор Utair Андрей Мартиросов заявил, что авиакомпания вывела из оборота более половины самолетов. В свою очередь авиакомпания «Уральские авиалинии» перепрофилировала часть своего авиапарка под грузовой.

Авиакомпании оценили убытки от запрета полетов за рубеж в ₽500 млн в день
Бизнес

Путин отметил, что правительству необходимо готовить решения по поддержке и других отраслей российской экономики, а также консолидировать необходимые для оказания такой поддержки ресурсы.

«Завтра посвятим отдельное совещание положению дел в строительной индустрии. В ближайшее время обсудим меры поддержки автопрома и сельского хозяйства, ЖКХ, легкой промышленности, авиастроения, других отраслей», — добавил глава государства.

По каждому сектору экономики Путин поручил подготовить и представить план действий, в том числе по поддержке программ импортозамещения.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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По данным на 15 апреля, в России выявлено 24,49 тыс. случаев заражения COVID-19, из них 198 человек умерли.

Автор: Евгений Калюков
При участии: Мария Кокорева
Теги: Владимир Путин
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