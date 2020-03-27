Пандемия коронавируса , 27 мар, 14:35
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«Победа» приостановила все полеты
Три источника в «Аэрофлоте» сказали РБК, что дочерняя авиакомпания «Победа» приостановила полеты.
На сайте «Победы» сейчас нельзя купить билеты ни зарубеж (они приостановлены с 27 марта по решению российского правительства из-за угрозы распространения коронавируса), ни по России.
РБК направил запрос в пресс службу «Победы».
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