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«Аэрофлот» второй раз за месяц сократил число внутренних рейсов

«Аэрофлот» второй раз с начала апреля сократил пассажирские авиапереваозки внутри страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на расписание рейсов компании с 14 по 20 апреля.

Количество рейсов было сокращено на наиболее популярных маршрутах из Москвы в Сочи, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Краснодар.

Число полетов в Петербург было сокращено с десяти в неделю до трех-восьми в зависимости от дня недели. До начала эпидемии коронавируса «Аэрофлот» выполнял в неделю 140 рейсов в Пулково.

«Аэрофлот» сократит количество полетов внутри России
Общество

Вторым направлением с наиболее сильным сокращением рейсов стал Екатеринбург — туда авиакомпания станет летать вместо трех раз в день дважды.

На третьем месте — Сочи. До первой волны изменения расписания «Аэрофлот» выполнял в этот город 77 рейсов в неделю из Москвы. После первого сокращения их число снизилось до 32, а сейчас ежедневно в Сочи начнут летать один-три самолета.

В Краснодар изначально авиакомпания выполняла 49 рейсов в неделю. После первой корректировки их стало 18, а сейчас — восемь.

Первое сокращение с 4 апреля в «Аэрофлоте» объяснили снижением спроса на внутренние авиаперевозки из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавируса.

Тогда было сильнее всего уменьшено количество рейсов в Анапу, Астрахань, Волгоград, Казань, Екатеринбург, Санкт-Петербург и Уфу. В общей сложности изменения полетного расписания коснулись 56 российских городов.

О сокращении рейсов заявила также дочка «Аэрофлота» — авиакомпания «Россия». Она снизила число полетов на Дальнем Востоке между Петропавловском-Камчатским, Хабаровском, Владивостоком и Южно-Сахалинском.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: «Аэрофлот», коронавирус, рейсы
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