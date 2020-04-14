«Аэрофлот» второй раз за месяц сократил число внутренних рейсов

«Аэрофлот» второй раз с начала апреля сократил пассажирские авиапереваозки внутри страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на расписание рейсов компании с 14 по 20 апреля.

Количество рейсов было сокращено на наиболее популярных маршрутах из Москвы в Сочи, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Краснодар.

Число полетов в Петербург было сокращено с десяти в неделю до трех-восьми в зависимости от дня недели. До начала эпидемии коронавируса «Аэрофлот» выполнял в неделю 140 рейсов в Пулково.

Вторым направлением с наиболее сильным сокращением рейсов стал Екатеринбург — туда авиакомпания станет летать вместо трех раз в день дважды.