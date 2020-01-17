Студентам решили запретить делать политические заявления от лица ВШЭ

Проректор вуза Валерия Касамара объяснила это необходимостью отделить позицию студента или преподавателя от позиции всего университета

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Высшая школа экономики (ВШЭ) решила изменить для студентов внутренние правила, сообщается на сайте вуза. В соответствии с поправками, им могут запретить выступать с политическими заявлениями не только от лица всего университета, но и от лица «неопределенного круга обучающихся или работников», например студентов факультета или жителей общежитий.

Учащихся или сотрудников вуза, которые участвуют в политической или другой деятельности, которая вызывает «существенные разногласия в обществе», хотят обязать «принять меры по исключению аффилиации с университетом».

В релизе вуза также говорится, что сотрудники ВШЭ в публикациях или выступлениях должны оставаться в рамках «экспертной или аналитической позиции».

Ученому совету НИУ ВШЭ также предложили перестать регистрировать студенческие СМИ в качестве студенческих организаций. Как отмечается на сайте вуза, статус студенческих организаций у медиа «создает коллизию»: де-юре университет отвечает за ее деятельность, но де-факто не может влиять на редакционную политику изданий.

Как заявила «РИА Новости» проректор ВШЭ Валерия Касамара, поправки необходимы для того, чтобы позиция одного студента или преподавателя не воспринималась как позиция всего вуза. «У нас была позиция университета, которая много раз озвучивалась, <…> что университет вне политики, но мы посчитали, что необходимо более четко это проговорить», — сказала она. По словам Касамары, вуз считает неправильным, когда «группа лиц или какое-то одно лицо заявляет свою политическую позицию и расширяет ее на весь университет», так как позиций много.