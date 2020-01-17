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Студентам решили запретить делать политические заявления от лица ВШЭ

Проректор вуза Валерия Касамара объяснила это необходимостью отделить позицию студента или преподавателя от позиции всего университета
Фото: АГН «Москва»

Высшая школа экономики (ВШЭ) решила изменить для студентов внутренние правила, сообщается на сайте вуза. В соответствии с поправками, им могут запретить выступать с политическими заявлениями не только от лица всего университета, но и от лица «неопределенного круга обучающихся или работников», например студентов факультета или жителей общежитий.

Учащихся или сотрудников вуза, которые участвуют в политической или другой деятельности, которая вызывает «существенные разногласия в обществе», хотят обязать «принять меры по исключению аффилиации с университетом».

В релизе вуза также говорится, что сотрудники ВШЭ в публикациях или выступлениях должны оставаться в рамках «экспертной или аналитической позиции».

Ученому совету НИУ ВШЭ также предложили перестать регистрировать студенческие СМИ в качестве студенческих организаций. Как отмечается на сайте вуза, статус студенческих организаций у медиа «создает коллизию»: де-юре университет отвечает за ее деятельность, но де-факто не может влиять на редакционную политику изданий.

Как заявила «РИА Новости» проректор ВШЭ Валерия Касамара, поправки необходимы для того, чтобы позиция одного студента или преподавателя не воспринималась как позиция всего вуза. «У нас была позиция университета, которая много раз озвучивалась, <…> что университет вне политики, но мы посчитали, что необходимо более четко это проговорить», — сказала она. По словам Касамары, вуз считает неправильным, когда «группа лиц или какое-то одно лицо заявляет свою политическую позицию и расширяет ее на весь университет», так как позиций много.

В пресс-службе ВШЭ заявили «Коммерсанту», что заседание ученого совета вуза, на котором обсудят поправки, пройдет на следующей неделе.

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О предлагаемых администрацией ВШЭ поправках накануне сообщил студенческий журнал DOXA. По его данным, под запрет могут попасть любые открытые письма от имени студентов.

В начале декабря прошлого года Центр поддержки студенческих инициатив вуза лишил журнал статуса студенческой организации. Это произошло после того, как DOXA опубликовал статью «Кандидат в Мосгордуму от РГСУ», в которой рассказывалось о выдвигавшейся в депутаты московского парламента Наталье Починок, ректоре РГСУ. В ВШЭ сочли, что материал порочит репутацию РГСУ, что негативно сказалось на репутации Высшей школы экономики.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: ВШЭ, студенты
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