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«Дело 27 июля» ,  
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Высшая школа экономики впервые отреагировала на приговор Егору Жукову

Высшая школа экономики (ВШЭ), студентом которой является признанный в пятницу виновным в призывах к экстремизму Егор Жуков, выразила сожаление в связи с тем, что приговор оказался обвинительным.

«В то же время мы рады тому, что нашему студенту не придется провести этот срок в заключении. Надеемся, что законность и обоснованность вынесенного сегодня приговора будет проверена вышестоящими судебными инстанциями, которые примут справедливое решение», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ВШЭ.

В то же время в вузе отметили, что придерживаются принципа «университет вне политики» и не поддерживают «политический активизм Егора Жукова, как и любой другой».

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Вынесение приговора студенту Егору Жукову. Фоторепортаж

Студента-политолога Высшей школы экономики Егора Жукова задержали 2 августа. Первоначально ему вменили участие в массовых беспорядках (ст. 212 УК) на акции 27 июля в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, но затем это обвинение сняли и завели дело о призывах к экстремистской деятельности в интернете (ст. 280 УК). Прокуратура требовала назначить студенту четыре года колонии.

6 декабря Кунцевский суд Москвы приговорил студента ВШЭ к трем годам лишения свободы условно и вдобавок на два года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-сайтов.

Теги: ВШЭ, приговор
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