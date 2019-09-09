Кандидаты от оппозиции стали лидерами в трети округов в Москве

Кандидаты от оппозиции стали лидерами в трети округов в Москве

На выборах в Мосгордуму лидируют 18 кандидатов от оппозиции — коммунисты, справороссы и яблочники. Предварительный подсчет голосов показывает шанс на их победу в 18 из 45 одномандатных округов

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

На выборах в Мосгордуму лидируют 18 кандидатов от оппозиции. Предварительный подсчет голосов показывает их победу в 18 из 45 одномандатных округов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Мосгоризбиркома после подсчета 72% бюллетеней.

По данным на сайте Мосгоризбиркома, опережают конкурентов, в частности, коммунисты Николай Губенко (округ № 37), Николай Зубрилин (округ № 11), Евгений Ступин (округ 20), Екатерина Енгалычева (округ № 42), Леонид Зюганов (округ № 21) и Елена Янчук (№ 18).

В 45-м округе поддержанный мэрией кандидат Валерия Касамара проиграла справороссу Магомету Яндиеву.

Кроме того, отрыв у кандидатов от партии «Яблоко»: Евгения Бунимовича (округ № 6), Сергея Митрохина (округ № 43) и Максима Круглова (округ № 14).

Сторонники Алексея Навального из Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) незадолго до выборов в рамках стратегии «Умное голосование» в 33 из 45 округов предлагали поддержать коммунистов, а также представителей «Яблока».