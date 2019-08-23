Сотрудники ВШЭ опубликовали письмо о «политическом нейтралитете»

Они также призвали преподавателей и студентов «беречь атмосферу политической терпимости» в университете. Заявление опубликовано на фоне уголовного дела о массовых беспорядках, по которому проходит студент ВШЭ

Фото: Андрей Любимов / РБК

Более 50 сотрудников Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) подписали открытое письмо, в котором назвали политический нейтралитет, академические и гражданские свободы базовыми ценностями вуза. Об этом в Facebook сообщил профессор факультета социальных наук Марк Урнов (пост доступен только друзьям). Письмо подписали в том числе профессор факультета экономических наук Константин Сонин, научный руководитель Института образования ВШЭ Исаак Фрунин, ведущий научный сотрудник и директор Центра трудовых исследований университета Владимир Гимпельсон.

Само письмо опубликовано на Google Documents. В нем говорится, что политический нейтралитет, академические и гражданские свободы являются базовыми ценностями вуза.

В письме говорится, что представители общественности призывают ВШЭ к большей политической активности. Авторы письма говорят, что университет объединяет людей с разными политическими взглядами или отсутствием интереса к политике, а также отстаивает право публично выражать свои убеждения, если они не противоречат Конституции. В документе указывается, что в вузе не позволяют проводить политические акции, поскольку агитация внутри университета и от его имени противоречит уставу.

«Сознательное нарушение закона обесценивает протестную деятельность и снижает эффективность политического диалога. Одновременно с этим мы ожидаем соблюдения законов от всех участников происходящих политических событий», — говорится в письме.