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Apple $250 (+19,36%) прогноз Cowen к 31.07.20 Купить
Трансконтейнер ₽8 500 (+13,94%) прогноз Альпари к 22.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽63 (-3,96%) прогноз Credit Suisse к 21.11.19 Купить
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Политика ,  
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Сотрудники ВШЭ опубликовали письмо о «политическом нейтралитете»
Они также призвали преподавателей и студентов «беречь атмосферу политической терпимости» в университете. Заявление опубликовано на фоне уголовного дела о массовых беспорядках, по которому проходит студент ВШЭ
Фото: Андрей Любимов / РБК

Более 50 сотрудников Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) подписали открытое письмо, в котором назвали политический нейтралитет, академические и гражданские свободы базовыми ценностями вуза. Об этом в Facebook сообщил профессор факультета социальных наук Марк Урнов (пост доступен только друзьям). Письмо подписали в том числе профессор факультета экономических наук Константин Сонин, научный руководитель Института образования ВШЭ Исаак Фрунин, ведущий научный сотрудник и директор Центра трудовых исследований университета Владимир Гимпельсон.

Само письмо опубликовано на Google Documents. В нем говорится, что политический нейтралитет, академические и гражданские свободы являются базовыми ценностями вуза. 

В письме говорится, что представители общественности призывают ВШЭ к большей политической активности. Авторы письма говорят, что университет объединяет людей с разными политическими взглядами или отсутствием интереса к политике, а также отстаивает право публично выражать свои убеждения, если они не противоречат Конституции. В документе указывается, что в вузе не позволяют проводить политические акции, поскольку агитация внутри университета и от его имени противоречит уставу.

«Сознательное нарушение закона обесценивает протестную деятельность и снижает эффективность политического диалога. Одновременно с этим мы ожидаем соблюдения законов от всех участников происходящих политических событий», — говорится в письме.

Общество
Более 300 сотрудников ВШЭ потребовали освободить арестованного студента

Авторы письма добавили, что оказывают помощь студенту Егору Жукову, который был арестован по делу о массовых беспорядках на несогласованной акции 27 июля, безотносительно к политическим взглядам.

19 августа на сайте основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального был опубликован текст об арестованных по делам о массовых беспорядках, в том числе о Жукове. «Совсем не обязательно объявлять митинг или акцию протеста. Скорее даже нет. Я бы не советовал митинг делать. Бестолковщина получится без подготовки. Лучше нечто вроде собрания делегатов. Можно не на улице, а прямо в одном из вузов собраться. Руководство ВШЭ либеральное (судя по их заявлениям), должно поддержать инициативу снизу», — говорилось тексте.

На прошлой неделе декан факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ Андрей Быстрицкий, также подписавший обращение, писал, что сотрудники университета и студенты имеют право заниматься политической деятельностью, но она должна быть отделена от университетской. По его словам, попытка смешать научную и учебную деятельность разрушительна.

Сейчас по уголовному делу о массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК) проходят несколько студентов:

  • Студент ВШЭ Егор Жуков. Он арестован до 27 сентября. Еще один студент ВШЭ, Артем Тюрин, арестован на восемь суток за пикет в поддержку Жукова.
  • Студент РГУ им. Косыгина Валерий Костенок. Он арестован до 11 октября. Костенок является членом «Яблока», поручиться за него пришли Григорий Явлинский и Эмилия Слабунова.
  • Студент МГТУ им. Баумана Даниил Конон. Он арестован до 27 сентября.

Ч. 2 ст. 212 УК (участие в массовых беспорядках) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет. Всего по делу о массовых беспорядках по состоянию на 20 августа проходят 13 человек.

Акции протеста в Москве были вызваны отказом Мосгоризбиркома допустить до выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов, в том числе Любовь Соболь, Ивана Жданова, Геннадия и Дмитрия Гудковых, Илью Яшина. В сданных подписях в поддержку их выдвижения графологи нашли слишком много брака. Кандидаты настаивали, что поддельными были признаны подписи реальных людей. В ходе не согласованного с властями митинга 27 июля были задержаны более тысячи человек (по оценке МВД, правозащитники насчитали более 1300 задержанных). Следственный комитет после этой акции возбудил дела о массовых беспорядках и о применении насилия к представителям власти, позднее они были объединены в одно производство.

Автор: Юлия Выродова
Теги: НИУ ВШЭ, вуз, Политика
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Суд арестовал участника пикета в поддержку студента ВШЭ
Общество
Более 300 сотрудников ВШЭ потребовали освободить арестованного студента
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