Проректор ВШЭ Касамара отказалась от дебатов с Соболь

Проректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Валерия Касамара отказалась от проведения дебатов с Любовью Соболь, которую не зарегистрировали в качестве кандидата на выборах в Московскую городскую думу.

«Дебаты как форма политического диалога предполагают равенство участников. Мы с Любовью Соболь находимся в заведомо неравных позициях, а значит, политические дебаты между нами невозможны», — написала Касамара в своем Telegram-канале. В то же время она отметила, что готова вступить в диалог с Соболь, когда «политические страсти улягутся». Сейчас же, по ее словам, политизация студенческого сообщества «зашкаливает» и предложение о проведении дебатов с участием студентов ВШЭ она расценивает как попытку еще сильнее повысить ее уровень. В разговоре с РБК Касамара пояснила, что сейчас Любовь Соболь не является кандидатом в депутаты, а она ведет избирательную кампанию, ежедневно обсуждая с жителями проблемы округа. «Сейчас они являются приоритетными и для меня, и для избирателей, но на предлагаемых дебатах как раз эти вопросы обсуждаться и не будут», — заявила она.

Соболь опубликовала видеообращение, в котором предложила устроить дебаты в ВШЭ или любом месте, где можно «провести открытый разговор перед аудиторией». Касамара приняла вызов и предложила в качестве площадки «Эхо Москвы».

Комментируя действия Касамары, Соболь заявила, что предлагала ей обсудить происходящее на выборах в Москве, кампанию в Московскую городскую думу и аресты студентов Вышки и та сначала (судя по сообщениям СМИ), а затем вдруг отказалась.