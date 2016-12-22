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Минтранс сообщил о планах поделить авиакомпании на группы по уровню долга
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Минтранс сообщил о планах поделить авиакомпании на группы по уровню долга
Общество, 06:29
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Минтранс сообщил о планах поделить авиакомпании на группы по уровню долга
Для того чтобы не допустить ситуаций, подобных той, в которой оказалась «ВИМ-Авиа», Минтранс собирается разделить все российские авиакомпании на три группы — с приемлемым, средним и высоким уровнем долга
Фото: Kevin Kurek / DPA / ТАСС

Российское Министерство транспорта и аналитический центр при правительстве России в рамках анализа действующей методики оценки финансово-экономического состояния российских авиакомпаний подготовили критерии их оценки, согласно которым все авиакомпании будут разделены на три категории — «с приемлемым, средним и высоким уровнем долга». Об этом газете «Известия» рассказали ​в Минтрансе.

«По результатам проведенной работы предложено дополнить методику несколькими новыми критериями — показателями отношения чистого долга к операционной прибыли до амортизации (EBITDA), а также качества ликвидных активов и его соответствия краткосрочной кредиторской задолженности», — пояснил представитель ведомства, добавив, что на группы по уровню долга все авиакомпании будут разделены на основе именно этих данных.

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Инициатива, как отметили в министерстве, направлена на повышение эффективности контроля за авиакомпаниями. Ее целью в Минтрансе назвали «раннее выявление рисков и недопущение ситуаций, подобных той, что произошла с «ВИМ-Авиа». Таким образом, при ухудшении основных показателей деятельности перевозчика, влияющих на безопасность полетов или права пассажиров, будет поэтапно ограничиваться действие сертификата эксплуатанта, добавили в Минтрансе.

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В аналитическом центре при правительстве на запрос газеты относительно этого предложения не ответили.​ В Росавиации изданию заявили, что получили проект новой методики и теперь его изучают «профильные специалисты». «После завершения этой работы будут подготовлены и направлены в Минтранс наши замечания», — заключили в ведомстве.

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Ранее, 16 января, Федеральное агентство воздушного транспорта потребовало от четырех крупнейших российских чартерных авиакомпаний — Azur Air, Nordwind, Pegas Fly и Royal Flight — сократить с 10 по 31 января программу чартерных полетов. Подобные действия в Росавиации объяснили тем, что рабочая группа ведомства​ выявила — программы перевозчиков не соответствуют резерву судов, которые должны вывозить пассажиров в случае поломок основного парка.

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» 26 сентября прошлого года она прекратила чартерные и регулярные полеты. За границей, по данным Ростуризма, тогда оставалось около 40 тыс. пассажиров авиаперевозчика. В Росавиации позже пояснили, что проблемы «ВИМ-Авиа» были связаны с неурегулированной задолженностью авиакомпании перед топливозаправочными организациями.

100% «ВИМ-Авиа», согласно данным СПАРК, принадлежит супругам Рашиду и Светлане Мурсекаевым. Оба они, как сообщал 28 сентября 2017 года Следственный комитет, уехали за границу. В этот же день СК отчитался о задержании прежних гендиректора авиакомпании Александра Кочнева и главного бухгалтера «ВИМ-Авиа» Екатерины Пантелеевой.

Кроме того, дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) сотрудники правоохранительных органов тогда возбудили в отношении неназванных руководителей авиаперевозчика. Их в СК заподозрили в получении 1 млн руб. за продажу билетов, когда уже было известно, что «ВИМ-Авиа» не способна выполнять обязательства перед клиентами. 28 сентября источники РБК в СКР и собеседник, близкий к руководству компании, сообщили, что в рамках этого производства сотрудники правоохранительных органов вызвали на допрос владельца «ВИМ-Авиа» Рашида Мурсекаева. 12 декабря Басманный районный суд Москвы его заочно арестовал.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: авиакомпании , Минтранс России
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