Суд заочно арестовал бывшего финдиректора «ВИМ-Авиа» Калашникову

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего финансового директора авиакомпании «ВИМ-Авиа» Алевтину Калашникову, которая обвиняется в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на постановлении судьи Евгении Николаевой.

Суд удовлетворил ходатайство следствия. Калашникова будет заключена под стражу на два месяца с момента ее экстрадиции в Россию или с момента задержания на российской территории.

Адвокат обвиняемой Дмитрий Шашков просил суд отказать в удовлетворении ходатайства, ссылаясь на то, что Калашниковой и отцу ее детей, который живет в Москве, в установленном порядке не направлялось уведомление о ее вызове на допрос и в суд. По словам защиты, она была сразу объявлена в розыск.

Калашникова, по словам Шашкова, временно лечится в Лондоне и по окончании лечения готова вернуться в Россию.

Ранее Басманный суд избрал аналогичную меру пресечения совладельцу «ВИМ-Авиа» Рашиду Мурсекаеву. Он также обвиняется в злоупотреблении полномочиями.

Пресс-служба Следственного комитета России (СКР) сообщила, что Мурсекаеву и Калашниковой заочно предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). По данным СК, обвиняемые скрылись от органов предварительного следствия и суда, уехав из России. В связи с этим их объявили в международный розыск.

Кроме того, фигурантами дела о хищении денег пассажиров сотрудниками «ВИМ-Авиа» по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) являются находящиеся под домашним арестом по обвинению в мошенничестве бывший генеральный директор «ВИМ-Авиа» Александр Кочнев и бывший главный бухгалтер авиакомпании Екатерина Пантелеева.

Во версии следствия, в 2015–2017 годах обвиняемые, злоупотребляя полномочиями, приобрели у подконтрольных Мурсекаеву компаний авиатопливо по завышенной цене. Эти действия причинили компаниям-контрагентам «ВИМ-Авиа» имущественный ущерб на сумму более 782 млн руб., четыре компании были признаны потерпевшими по уголовному делу.