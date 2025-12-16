 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Покупательница квартиры Долиной заявила, что сделка не была инвестицией

Фото: Евгения Кузнецова / РБК
Фото: Евгения Кузнецова / РБК
Фото: Евгения Кузнецова / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Евгения Кузнецова / РБК
Фото: Евгения Кузнецова / РБК
Фото: Евгения Кузнецова / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Евгения Кузнецова / РБК
Фото: Евгения Кузнецова / РБК
Фото: Евгения Кузнецова / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Покупка квартиры певицы Ларисы Долиной не была инвестицией, заявил представитель покупательницы квартиры Полины Лурье на заседании в Верховном суде. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Для моей доверительницы покупка этой квартиры не была инвестицией. Она была намерена купить дом для себя и своих детей, малолетних детей», — сказала Светлана Свириденко.

В Верховном суде проходит судебное заседание по делу о квартире певицы Ларисы Долиной. Народная артистка в суд не явилась, ее интересы представляет адвокат Мария Пухова. Заседание проходит в открытом режиме, суд отказался закрыть процесс, несмотря на ходатайство защиты Долиной. Адвокат певицы настаивала, что обстоятельства дела относятся к «сугубо личной сфере» народной артистки.

Квартиру в Москве стоимостью более 138 млн руб., из-за которой судятся Долина и Лурье, певица продала летом 2024 года. Она утверждает, что находилась под психологическим воздействием мошенников. Весной прошлого года суд признал сделку недействительной, постановив вернуть Долиной жилье.

Полина Лурье, которая потеряла и деньги, и квартиру, дошла до Верховного суда. В начале декабря Долина предложила вернуть ей деньги за жилье в течение нескольких лет без учета инфляции, но та отказалась.

Авторы
Теги
Персоны
Евгения Кузнецова Евгения Кузнецова
Лариса Долина мошенничество суд Недвижимость
Лариса Долина фото
Лариса Долина
певица
10 сентября 1955 года

