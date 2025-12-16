Покупательница квартиры Долиной заявила, что сделка не была инвестицией

Фото: Евгения Кузнецова / РБК Фото: Евгения Кузнецова / РБК Фото: Евгения Кузнецова / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК

Покупка квартиры певицы Ларисы Долиной не была инвестицией, заявил представитель покупательницы квартиры Полины Лурье на заседании в Верховном суде. Об этом сообщает корреспондент РБК.



«Для моей доверительницы покупка этой квартиры не была инвестицией. Она была намерена купить дом для себя и своих детей, малолетних детей», — сказала Светлана Свириденко.

В Верховном суде проходит судебное заседание по делу о квартире певицы Ларисы Долиной. Народная артистка в суд не явилась, ее интересы представляет адвокат Мария Пухова. Заседание проходит в открытом режиме, суд отказался закрыть процесс, несмотря на ходатайство защиты Долиной. Адвокат певицы настаивала, что обстоятельства дела относятся к «сугубо личной сфере» народной артистки.

Квартиру в Москве стоимостью более 138 млн руб., из-за которой судятся Долина и Лурье, певица продала летом 2024 года. Она утверждает, что находилась под психологическим воздействием мошенников. Весной прошлого года суд признал сделку недействительной, постановив вернуть Долиной жилье.

Полина Лурье, которая потеряла и деньги, и квартиру, дошла до Верховного суда. В начале декабря Долина предложила вернуть ей деньги за жилье в течение нескольких лет без учета инфляции, но та отказалась.