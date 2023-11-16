В «Новой газете» избрали главного редактора вместо Муратова

Муратов ушел с должности главреда «Новой газеты» в сентябре, после признания иноагентом. Сергей Соколов тогда стал и.о. главреда и по итогам сегодняшнего голосования был утвержден в должности. Он был единственным кандидатом

Сергей Соколов (Фото: Григорий Сысоев / ТАСС)

Главным редактором «Новой газеты» по итогам голосования сотрудников стал единственный кандидат на эту должность — бывший заместитель главного редактора и шеф-редактор «Новой газеты» Сергей Соколов, сообщает телеграм-канал издания.

«Кандидат был один (второй — графа «Против всех»), и его поддержали 79 сотрудников из 84, имеющих право участвовать в голосовании. Пятеро воздержались. Следующие два года главным редактором «Новой» будет Сергей Соколов», — говорится в сообщении.

Там отмечено, что бывший главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов (признан иностранным агентом) свою кандидатуру не выдвигал.

В сентябре 2022 года Верховный суд отозвал лицензию у сайта «Новой газеты» по требованию Роскомнадзора. Ранее сайту «Новой газеты» вынесли два предупреждения за отсутствие в статьях маркировки двух некоммерческих организаций-иноагентов — «Гражданское действие» и «Гуманитарное содействие» (первую НКО 9 сентября исключили из списка иноагентов, вторая по-прежнему в нем значится).

Московский суд по иску Роскомнадзора аннулировал лицензию печатного издания «Новой газеты», так как редакция не предоставила свой устав в положенные сроки.

В «Новой газете» назвали это решение уничтожением и убийством. Редакция заявила, что закон нарушен не был, а действия суда мотивированы стремлением лишить издание свидетельства о регистрации, несмотря на 30-летнюю историю газеты (выходила с 1993 года) с двумя основателями — лауреатами Нобелевской премии мира Дмитрием Муратовым и Михаилом Горбачевым.