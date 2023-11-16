В «Новой газете» избрали главного редактора вместо Муратова
Главным редактором «Новой газеты» по итогам голосования сотрудников стал единственный кандидат на эту должность — бывший заместитель главного редактора и шеф-редактор «Новой газеты» Сергей Соколов, сообщает телеграм-канал издания.
«Кандидат был один (второй — графа «Против всех»), и его поддержали 79 сотрудников из 84, имеющих право участвовать в голосовании. Пятеро воздержались. Следующие два года главным редактором «Новой» будет Сергей Соколов», — говорится в сообщении.
Там отмечено, что бывший главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов (признан иностранным агентом) свою кандидатуру не выдвигал.
В сентябре 2022 года Верховный суд отозвал лицензию у сайта «Новой газеты» по требованию Роскомнадзора. Ранее сайту «Новой газеты» вынесли два предупреждения за отсутствие в статьях маркировки двух некоммерческих организаций-иноагентов — «Гражданское действие» и «Гуманитарное содействие» (первую НКО 9 сентября исключили из списка иноагентов, вторая по-прежнему в нем значится).
Московский суд по иску Роскомнадзора аннулировал лицензию печатного издания «Новой газеты», так как редакция не предоставила свой устав в положенные сроки.
В «Новой газете» назвали это решение уничтожением и убийством. Редакция заявила, что закон нарушен не был, а действия суда мотивированы стремлением лишить издание свидетельства о регистрации, несмотря на 30-летнюю историю газеты (выходила с 1993 года) с двумя основателями — лауреатами Нобелевской премии мира Дмитрием Муратовым и Михаилом Горбачевым.
Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира в 2021 года. Вместе с ним премию получила филиппинская журналистка Мария Ресса. Им присудили премию за усилия по защите свободы выражения мнений, что «является предпосылками демократии и прочного мира».
Минюст внес Муратова в список иноагентов 1 сентября за то, что он «принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, использовал иностранные площадки для распространения мнений, направленных на формирование негативного отношения к внешней и внутренней политике» России. После этого он ушел с поста главреда «Новой газеты» и оспорил статус иноагента в суде.
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