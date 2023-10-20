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Дмитрий Муратов оспорил статус иноагента в суде

Дмитрий Муратов подал иск к Минюсту из-за статуса иноагента
Дмитрий Муратов подал в Замоскворецкий суд Москвы иск к Минюсту. Ведомство внесло его в реестр иноагентов 1 сентября
Дмитрий Муратов
Дмитрий Муратов (Фото: Юрий Кочетков / ЕРА / ТАСС)

Лауреат Нобелевской премии мира, журналист Дмитрий Муратов, признанный иностранным агентом, подал иск в Замоскворецкий суд Москвы, в котором он оспаривает соответствующее решение Минюста. В пресс-службе суда подтвердили это РБК.

Административный иск, как следует из карточки, был зарегистрирован 18 октября.

Муратова признали иноагентом 1 сентября. Минюст, обосновывая это решение, заявил, что журналист участвовал в создании и распространении материалов других иноагентов, и распространял мнения, «направленные на формирование негативного отношения к внешней и внутренней политике» России.

Журналист, комментируя действия Минюста, сказал, что не узнал «ничего нового в День знаний». В начале сентября на время судебного разбирательства он покинул пост главного редактора «Новой газеты», исполняющим обязанности главреда стал Сергей Соколов. Норвежский Нобелевский комитет осудил включение Муратова в реестр иноагентов, назвал решение политически мотивированным и направленным на то, чтобы «заставить его замолчать».

Муратов был удостоен Нобелевской премии мира в октябре 2021 года за «усилия по сохранению свободы мысли как непременного условия для демократии и мира». Президент Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о том, попадет ли главред «Новой» в иноагенты, заявил, что этого не произойдет, если Муратов «не нарушит российский закон» и «не даст повода».

Позднее в том же месяце Путин, отвечая на вопрос Муратова, заявил, что закон об иноагентах не запрещает иметь свое мнение по какому-либо вопросу, а «связан с получением финансовой поддержки из-за рубежа в ходе внутриполитической деятельности»: «Просто эти деньги, которые получаются из-за кордона, из-за бугра, должны быть окрашены». При этом он пообещал Муратову, что власти займутся размытыми критериями закона.

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Ограничения для иноагентов не раз ужесточали с 2012 года, когда в российском законодательстве появилось это понятие; за некоторые нарушения грозит уголовное наказание. По словам Путина, в России действует более мягкая версия закона, чем в США, и в стране никого «не гребут» в иноагенты.

«Новая газета» приостановила выпуск 28 марта 2022 года после получения двух предупреждений от Роскомнадзора из-за отсутствия маркировки НКО-иноагента в материалах. Издание сообщило, что останавливает выпуск «до окончания «специальной операции на территории Украины». В феврале этого года Мосгорсуд по иску Роскомнадзора лишил регистрации «Новую газету» и «Новую рассказ-газету».

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
При участии
Виктория Хабарова
Дмитрий Муратов иностранный агент Замоскворецкий суд «Новая газета»
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