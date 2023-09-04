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Муратов временно ушел с поста главреда «Новой газеты»

Муратов ушел с поста главреда «Новой газеты» на время суда с Минюстом
На время судебного разбирательства из-за присвоения главреду «Новой газеты» Дмитрию Муратову статуса иноагента его пост будет занимать Сергей Соколов. Минюст внес Муратова в список иноагентов 1 сентября
Дмитрий Муратов
Дмитрий Муратов (Фото: Michael M. Santiago / Getty Images)

Попавший в список иноагентов Дмитрий Муратов уйдет с поста главного редактора «Новой газеты» на время суда с Минюстом, говорится в рассылке для читателей издания.

«Муратов категорически не согласен с решением Минюста и подает в суд. По его просьбе на время судебного разбирательства редакция приостанавливает исполнение Дмитрием Муратовым функций главного редактора», — говорится в сообщении.

Временно исполняющим обязанности главного редактора назначили Сергея Соколова.

Минюст России внес в список иноагентов Дмитрия Муратова 1 сентября за то, что он «принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, использовал иностранные площадки для распространения мнений, направленных на формирование негативного отношения к внешней и внутренней политике» страны.

Муратов отреагировал на решение Минюста словами, что в День знаний он «ничего нового не узнал».

В середине сентября 2022 года Верховный суд отозвал лицензию у сайта «Новой газеты» по требованию Роскомнадзора. Ранее сайту «Новой газеты» выносили два предупреждения за отсутствие в статьях маркировки двух некоммерческих организаций-иноагентов — «Гражданское действие» и «Гуманитарное содействие» (первую НКО 9 сентября исключили из списка иноагентов, вторая организация по-прежнему в нем значится).

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Помимо этого, московский суд по иску Роскомнадзора аннулировал лицензию печатного издания «Новой газеты», так как редакция не предоставила свой устав в положенные сроки. Муратов назвал решение об отзыве лицензии политическим.

В июне этого года Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность организации Novaja Gazeta Europe, юрлицо «Новой газеты. Европа». В ведомстве утверждают, что основные темы публикаций издания включают ложную информацию о «якобы массовых нарушениях прав и свобод граждан в России», о «развязывании агрессивной войны на Украине».

Дмитрий Муратов — один из создателей «Новой газеты». В 2021 году он получил Нобелевскую премию мира за «усилия по сохранению свободы мысли как непременного условия для демократии и мира». Тогда у президента Владимира Путина спросили, попадет ли главред «Новой» в иноагенты. Президент заявил, что Муратов не получит этот статус, если «не нарушит российский закон» и «не даст повода для этого».

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Дмитрий Муратов «Новая газета» Минюст реестр иноагентов
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