Россия остановила продажу препарата от COVID за рубеж

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Россия перестала продавать препарат от коронавируса «Арепливир» за границу из-за высокого спроса внутри страны. Об этом сообщил главный исполнительный директор компании-производителя «Промомед» Андрей Младенцев, передает «РИА Новости».

«Мы остановили поставки за рубеж сейчас, потому что не хватает продукта для внутреннего рынка. Мы поставляли в страны Средней Азии. Это были разовые поставки, там нет регулярных поставок», — сказал Младенцев.

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