В аптеках России начались продажи препарата от коронавируса «Арепливир»

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Препарат «Арепливир», который ранее получил разрешение на применение в амбулаторных условиях, начал продаваться в аптеках. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор компании-производителя «Промомед» Андрей Младенцев.

«Сегодня первый официальный день продаж. Но те аптечные сети, которые успели купить в пятницу, уже в субботу торговали», — сказал он. По словам Младенцева, препарат уже заказали все крупные аптечные сети страны.

Ранее Младенцев рассказал, что одна упаковка препарата будет стоить 12 320 руб. в розницу. По его словам, розничная цена должна не отличаться от той, что выставляется для государственных поставок. Младенцев также добавил, что в одной упаковке будет 40 таблеток по 200 мг.

В конце июня Минздрав одобрил применение препарата, а 17 сентября препарат получил разрешение на применение в амбулаторных условиях.