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Пандемия коронавируса ,  
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ФАС пообещала снижение розничной цены лекарства от COVID вдвое

После того как лекарство войдет в список жизненно необходимых, его предельная цена будет зарегистрирована. Она составит 5500 руб. без учета региональных надбавок
Фото:Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

После регистрации предельной отпускной цены на фавипиравир, который используется для лечения COVID-19, стоимость препарата в рознице снизится более чем на 50%, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы.

Упаковка лекарства, в которой 50 таблеток, после регистрации будет стоить 5500 руб. без учета региональных надбавок, которые субъекты могут самостоятельно устанавливать после согласования с ФАС.

Сейчас розничная цена фавипиравира в аптеках Москвы, например, составляет от 11 320 до 16 306 руб., говорится в сообщении. С учетом московских надбавок после регистрации лекарство в рознице столицы будет стоить максимум 6875 руб.

Как поясняют в ФАС, первым двум производителям фавипиравира была согласована предельная отпускная стоимость одной таблетки 100 руб. Такое решение приняли все члены комиссии Минздрава по формированию перечней лекарственных препаратов. Сейчас фавипиравир проходит процедуру включения в список жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП), после этого цена на него будет зарегистрирована.

Цена препарата «Арепливир» от коронавируса превысит 12 тыс. руб.
Общество
Фото:Максим Блинов / РИА Новости

«На момент рассмотрения заявок производителей на включение фавипиравира в перечень ЖНВЛП препараты с этим МНН (международное непатентованное наименование. — РБК) обращались на территории Индии и Китая, в том числе оригинальный препарат «Авиган», цена на который составляет 100 руб. за таблетку. Эта цена и обсуждалась в качестве индикативной для использования в России», — приводит ФАС слова замруководителя службы Тимофея Нижегородцева.

Обсуждение стоимости фавипиравира в России ведется с лета. Первый контракт на поставку лекарства под торговым названием «Авифавир» был заключен в начале июня, средняя цена препарата в госзакупках составляла 22,3 тыс. руб. за упаковку.

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Глава РФПИ назвал цену препарата от коронавируса «Авифавир» в аптеках
Общество
Фото:Андрей Рудаков / РИА Новости

После этого появились лекарства «Коронавир» и «Ареплевир», и средняя цена поставок сократилась до 18,3 тыс. руб. В сентябре производящие их компании получили возможность поставлять лекарства в розницу. Стоимость для розничных продаж «Коронавира» снизилась до 11 550 руб., для «Арепливира» она осталась на прежнем уровне, 12 320 руб.

В конце сентября ФАС направила в фармацевтические компании запросы по поводу обоснованности цен на «Арепливир», реагируя на сообщения, что для потребителя со средним доходом цена лекарства от коронавируса слишком высока.

Автор
Мария Лисицына
Фавипиравир цена ФАС
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ФАС заинтересовалась ценами на препарат от коронавируса «Арепливир»
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