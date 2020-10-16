ФАС пообещала снижение розничной цены лекарства от COVID вдвое

После того как лекарство войдет в список жизненно необходимых, его предельная цена будет зарегистрирована. Она составит 5500 руб. без учета региональных надбавок

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После регистрации предельной отпускной цены на фавипиравир, который используется для лечения COVID-19, стоимость препарата в рознице снизится более чем на 50%, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы.

Упаковка лекарства, в которой 50 таблеток, после регистрации будет стоить 5500 руб. без учета региональных надбавок, которые субъекты могут самостоятельно устанавливать после согласования с ФАС.

Сейчас розничная цена фавипиравира в аптеках Москвы, например, составляет от 11 320 до 16 306 руб., говорится в сообщении. С учетом московских надбавок после регистрации лекарство в рознице столицы будет стоить максимум 6875 руб.

Как поясняют в ФАС, первым двум производителям фавипиравира была согласована предельная отпускная стоимость одной таблетки 100 руб. Такое решение приняли все члены комиссии Минздрава по формированию перечней лекарственных препаратов. Сейчас фавипиравир проходит процедуру включения в список жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП), после этого цена на него будет зарегистрирована.