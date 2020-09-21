Разработчик препарата от COVID-19 объяснил его высокую стоимость

Пётр Белый (Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости)

Высокая цена препарата от коронавируса «Арепливир» обусловлена его эффективностью, сказал в эфире Первого канала председатель совета директоров фармкомпании-разработчика «Промомед» Петр Белый.

Он назвал «Арепливир» самым дешевым препаратом в мире, спасающим жизни.

«Он стоит столько, сколько он стоит. Я вам могу сказать точно, что «Арепливир» — это самый дешевый в мире препарат, который спасает жизни», — сказал Белый (цитата по «РИА Новости»).

В аптеках «Арепливир» стоит 12 320 руб. за упаковку в 40 таблеток, его можно купить по рецепту.

РБК направил запрос в пресс-службу компании «Промомед».