Пандемия коронавируса , 21 сен, 15:57
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Разработчик препарата от COVID-19 объяснил его высокую стоимость
Пётр Белый
Высокая цена препарата от коронавируса «Арепливир» обусловлена его эффективностью, сказал в эфире Первого канала председатель совета директоров фармкомпании-разработчика «Промомед» Петр Белый.
Он назвал «Арепливир» самым дешевым препаратом в мире, спасающим жизни.
«Он стоит столько, сколько он стоит. Я вам могу сказать точно, что «Арепливир» — это самый дешевый в мире препарат, который спасает жизни», — сказал Белый (цитата по «РИА Новости»).
В аптеках «Арепливир» стоит 12 320 руб. за упаковку в 40 таблеток, его можно купить по рецепту.
РБК направил запрос в пресс-службу компании «Промомед».