Дудаев: суд над задержанным за сожжение Корана жителем Волгограда пройдет в Чечне

Суд над задержанным за сожжение Корана жителем Волгограда пройдет в Чечне

В Чечне задержанный за сожжение Корана возле мечети в Волгограде Никита Журавель «найдет свое наказание в рамках закона», заявил чеченский министр Дудаев

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Суд над жителем Волгограда Никитой Журавелем по делу о сожжении Корана возле мечети состоится в Чечне. Об этом сообщил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в телеграм-канале.

«Здесь его будут судить, здесь он будет отбывать наказание, поскольку он посягнул на чувства верующих мусульман. У нас здесь, я думаю, он найдет свое наказание в рамках закона», — сказал он.

Дудаев отметил, что это решение приняли на федеральном уровне. Он поблагодарил федеральный центр и главу Чечни Рамзана Кадырова за «адекватную реакцию» на происшествие.

Как сообщал Следственный комитет, Журавель не позднее 19 мая сжег Коран около соборной мечети в Волгограде, после чего опубликовал видео на подконтрольном ВСУ портале. Следствие полагает, что мужчина сделал это по заданию СБУ, получив вознаграждение в размере 10 тыс. руб.

СК возбудил дело по ч. 2 ст.148 УК (совершение публичных действий, выражающих явное неуважение к обществу и совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы до трех лет.

Глава Минюста Константин Чуйченко заявил, что Журавель должен отбывать наказание в российском регионе страны с мусульманским населением, поскольку, по его мнению, «это будет способствовать уважению к религии и религиозным чувствам верующих».

Суд 20 мая на два месяца заключил под стражу Журавеля. На следующий день волгоградское следственное управление региона передало дело Журавеля в Чечню, поскольку от жителей республики поступили обращения с просьбой признать их потерпевшими.