Силовики пришли в ночной клуб в центре Ростова

Силовики проверяли у мужчин паспорта и просили предъявить военные билеты, людей без документов отвезли в полицию. Аналогичные рейды проводились в Ростове в мае

В ночь на 15 июня силовики пришли в ночной клуб Inside на Кировском проспекте в центре Ростова-на-Дону, сообщают 161.ru и телеграм-канал «Тютина».

По словам очевидцев, на месте заметили людей в балаклавах, сотрудников ОМОНа, а также машины полиции и Следственного комитета.

Как пишет 161, девушек выпускали из здания, а у посетителей-мужчин проверяли паспорта и наличие военных билетов, спрашивали, где они учились, служили и где работают.

По данным «Тютины», часть граждан погрузили в специально подогнанные автобусы. Людей без документов отвезли в отделение полиции, пишет «Блокнот Ростов».

20 мая еще один рейд прошел в ночных клубах Ростова и Аксайском районе области, писало издание Don.24. Силовики проверили более 300 человек. 44 людям, которые не встали на воинский учет, вручили повестки. Еще 12 привлекли к административной ответственности за нарушение режима пребывания в России.

С начала года силовики в ряде регионов проверяли бары и клубы из-за «провокационны вечеринок», а также срывали выступления нескольких музыкантов, приходили в московский музей «Гараж», проводили рейды среди мигрантов.