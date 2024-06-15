Полиция провела рейд среди мигрантов после похищения мужчины в Петербурге
Полиция провела масштабный рейд по местам компактного проживания мигрантов из одной из стран Центральной Азии, после того, как их сограждане похитили мужчину. Об этом сообщила пресс-служба петербургского управления МВД.
Пострадавшим был мужчина из другой страны. «Силой усадив потерпевшего в автомобиль, злоумышленники вывезли его в сторону Пулковских высот, где избили, отобрали телефон, личные вещи и сняли с банковской карты 55 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.
Полицейские задержали в Мурино двух 20-летних подозреваемых и затем проверили крупные оптовые рынки на Софийской улице, на проспекте Непокоренных и в Петро-Славянке. МВД не называет национальность задержанных.
Всего были задержаны более 350 человек, в отделы полиции доставили и привлекли к административной ответственности за нарушение режима пребывания 49 из них.
Кроме того, МВД проверили 242 машины, которыми управляли иностранцы. Шестерых водителей привлекли к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. МВД пообещала проводить «такие точечные оперативные проверки мест компактного пребывания или проживания мигрантов» в ответ на преступления со стороны приезжих.
Об ужесточении миграционной политики в России заговорили после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». В здание, где начинался концерт группы «Пикник», ворвались несколько вооруженных человек, открыли огонь и подожгли здание. Погибли более 140 человек, свыше 500 пострадали.
Арестованы 18 подозреваемых, среди них есть граждане Таджикистана. Власти этой страны заметили отток трудовых мигрантов из России. «Не столько жалобы на притеснения, сколько боязнь наших граждан, паника, многие хотят уехать», — заявляла замминистра труда Таджикистана Шахноза Нодири. Таджикистанский МИД посоветовал согражданам не посещать Россию.