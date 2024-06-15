Полиция провела рейд среди мигрантов после похищения мужчины в Петербурге

Два мигранта похитили гражданина другой страны Центральной Азии и ограбили, после чего полиция провела рейд на крупнейших рынках: задержаны свыше 350 человек, проверены почти 250 водителей-иностранцев, сообщило МВД

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Полиция провела масштабный рейд по местам компактного проживания мигрантов из одной из стран Центральной Азии, после того, как их сограждане похитили мужчину. Об этом сообщила пресс-служба петербургского управления МВД.

Пострадавшим был мужчина из другой страны. «Силой усадив потерпевшего в автомобиль, злоумышленники вывезли его в сторону Пулковских высот, где избили, отобрали телефон, личные вещи и сняли с банковской карты 55 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.

Полицейские задержали в Мурино двух 20-летних подозреваемых и затем проверили крупные оптовые рынки на Софийской улице, на проспекте Непокоренных и в Петро-Славянке. МВД не называет национальность задержанных.

Всего были задержаны более 350 человек, в отделы полиции доставили и привлекли к административной ответственности за нарушение режима пребывания 49 из них.

Кроме того, МВД проверили 242 машины, которыми управляли иностранцы. Шестерых водителей привлекли к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. МВД пообещала проводить «такие точечные оперативные проверки мест компактного пребывания или проживания мигрантов» в ответ на преступления со стороны приезжих.