 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Полиция объяснила, зачем пришла на эротическую вечеринку в Екатеринбурге

Полиция Екатеринбурга проверила БДСМ-вечеринку в Екатеринбурге в рамках рейда
Полиция проверила БДСМ-вечеринку в Екатеринбурге во время обычного рейда. По словам очевидца, полицейские переписали данные участников
Фото: David McNew / Getty Images
Фото: David McNew / Getty Images

Полиция Екатеринбурга с сотрудниками других правоохранительных структур провела «обычный, плановый, профилактический рейд». Об этом руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых сообщил РБК в ответ на просьбу прокомментировать данные о визите сотрудников ведомства на место проведения эротической вечеринки BlueVelvet.

По его словам, рейд был направлен на «стабилизацию оперативной обстановки» в городе, были проверены около 270 человек и составлены десять протоколов по линии ГИБДД. Полиция обнаружила двух несовершеннолетних, против их родителей завели административные дела по статье о неисполнении обязанностей.

«Еще три человека из числа находящихся в увеселительном заведении отказались от медицинского освидетельствования и в итоге были оштрафованы по ст. 6.9 КоАП РФ («Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ»). Результаты рейда анализируются для принятия мер реагирования в отношении самой организации», — рассказал Горелых.

РБК направил запрос в клуб «Фабрика».

BlueVelvet — БДСМ-вечеринка, проходящая в Екатеринбурге, ее проводили более 30 раз. Ее главные принципы — анонимность и взаимное согласие. «Это идея эротики как искусства, для нас это театр и галерея, удивительное магическое пространство для эстетического полета. Нас восхищает красота женского тела и волнительные эксперименты с гостями», — рассказывал организатор Станислав Словиковский.

О визите полиции сообщили очевидцы изданию Ura.ru. По словам одного из них, полицейские пришли на вечеринку спустя примерно полчаса после начала, она проходила в клубе «Фабрика» в ночь на 4 февраля. «Устроили перепись населения», — рассказал очевидец. По его словам, пространство вечеринки было разделено на три части: в первой — чаепитие в азиатском стиле, во второй — «для общих выступлений», в третьей — массажные столы и столы «для порки».

В начале декабря полицейские Екатеринбурга пришли с проверкой в гей-клуб Fame. «Были проверены свыше 100 граждан, обнаружено и изъято 9 л немаркированной крепкой спиртосодержащей продукции, которая направлена на экспертизу», — отчитались в МВД. Сопровождавший полицию глава «Народного контроля» Дмитрий Чукреев уточнил, что клуб проверили на наличие несовершеннолетних и наркотиков.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Верховный суд в ноябре признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России. Годом ранее был принят закон о запрете ЛГБТ-пропаганды среди российских граждан.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

ЦИК нашла ошибки в подписных листах Бориса Надеждина

Брэд Питт сыграет в последнем фильме Квентина Тарантино «Кинокритик»

СМИ узнали детали разговора Залужного и Зеленского на фоне слухов об отставке

Друг семьи Николая Дроздова рассказал о его состоянии

Мультфильм «Три Богатыря и Пуп Земли» заработал в прокате 1 млрд руб. Трейлер

7 самых популярных электромобилей в России. Фото, цены и характеристики

В SberCIB обновили оценку крупнейших компаний на российском рынке акций

Доллар – 91, евро – 99. Почему рубль начал слабеть и что будет дальше

Что изменилось в законах о недвижимости в феврале 2024 года

Apple выпустит складной iPhone. Первые подробности

Миллиардер и врач решили устроить честную олимпиаду на стероидах. Подробности
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Виктория Хабарова Виктория Хабарова
полиция Екатеринбург Свердловская область вечеринка эротика БДСМ
Материалы по теме
Михалков заявил, что не рассказывал Путину про «голую вечеринку» Ивлеевой
Политика
Рэперу Vacio с «голой вечеринки» вручили повестку в военкомат
Общество
Суд принял иск к МТС на $1 млрд из-за вечеринки Ивлеевой
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 3 февраля
EUR ЦБ: 98,64 (+1,24) Инвестиции, 02 фев, 16:55 Курс доллара на 3 февраля
USD ЦБ: 90,66 (+0,43) Инвестиции, 02 фев, 16:55
WSJ сообщила об употреблении Маском наркотиков с руководством SpaceX Бизнес, 13:12
Лучшая лыжница России пропустит Спартакиаду по состоянию здоровья Спорт, 13:11
Дрон повредил объекты связи в курском поселке Теткино Политика, 12:54
Хуснуллин сообщил о планах продлить семейную ипотеку Экономика, 12:45
Как летал поставивший мировой рекорд российский космонавт Кононенко Технологии и медиа, 12:43
За что именно платят жители современных ЖК РБК и ПИК, 12:42
Полиция объяснила, зачем пришла на эротическую вечеринку в Екатеринбурге Общество, 12:38
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Клуб Карпина объявил о переходе 19-летнего египетского защитника Спорт, 12:33
В Японии остановили поезда на двух линиях из-за пожара в раменной Общество, 12:24
Александр Большунов выиграл 17-ю гонку подряд в Кубке России Спорт, 12:05
Два пилота погибли при крушении вертолета на юго-востоке Турции Общество, 12:02
Ультрафиолет, воспаление и травма: почему появляется пигментация на коже РБК и Вирсавия, 12:01
Украинский дипломат призвал Шольца не звать Путина на пиво, но поговорить Политика, 12:01
Команда Шестеркина и Бибера победила в Матче звезд НХЛ Спорт, 11:44