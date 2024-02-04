Полиция объяснила, зачем пришла на эротическую вечеринку в Екатеринбурге

Полиция проверила БДСМ-вечеринку в Екатеринбурге во время обычного рейда. По словам очевидца, полицейские переписали данные участников

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Полиция Екатеринбурга с сотрудниками других правоохранительных структур провела «обычный, плановый, профилактический рейд». Об этом руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых сообщил РБК в ответ на просьбу прокомментировать данные о визите сотрудников ведомства на место проведения эротической вечеринки BlueVelvet.

По его словам, рейд был направлен на «стабилизацию оперативной обстановки» в городе, были проверены около 270 человек и составлены десять протоколов по линии ГИБДД. Полиция обнаружила двух несовершеннолетних, против их родителей завели административные дела по статье о неисполнении обязанностей.

«Еще три человека из числа находящихся в увеселительном заведении отказались от медицинского освидетельствования и в итоге были оштрафованы по ст. 6.9 КоАП РФ («Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ»). Результаты рейда анализируются для принятия мер реагирования в отношении самой организации», — рассказал Горелых.

РБК направил запрос в клуб «Фабрика».

BlueVelvet — БДСМ-вечеринка, проходящая в Екатеринбурге, ее проводили более 30 раз. Ее главные принципы — анонимность и взаимное согласие. «Это идея эротики как искусства, для нас это театр и галерея, удивительное магическое пространство для эстетического полета. Нас восхищает красота женского тела и волнительные эксперименты с гостями», — рассказывал организатор Станислав Словиковский.

О визите полиции сообщили очевидцы изданию Ura.ru. По словам одного из них, полицейские пришли на вечеринку спустя примерно полчаса после начала, она проходила в клубе «Фабрика» в ночь на 4 февраля. «Устроили перепись населения», — рассказал очевидец. По его словам, пространство вечеринки было разделено на три части: в первой — чаепитие в азиатском стиле, во второй — «для общих выступлений», в третьей — массажные столы и столы «для порки».

В начале декабря полицейские Екатеринбурга пришли с проверкой в гей-клуб Fame. «Были проверены свыше 100 граждан, обнаружено и изъято 9 л немаркированной крепкой спиртосодержащей продукции, которая направлена на экспертизу», — отчитались в МВД. Сопровождавший полицию глава «Народного контроля» Дмитрий Чукреев уточнил, что клуб проверили на наличие несовершеннолетних и наркотиков.