Полиция Красноярска пришла с проверкой после «провокационной вечеринки»
В Красноярске полицейские вместе с сотрудниками Росгвардии пришли с проверкой в бар из-за «провокационной вечеринки», сообщила пресс-служба регионального управления МВД в телеграм-канале.
Речь идет о баре Elton, расположенном в Советском районе города, уточняет «7 канала Красноярск». 23 февраля там прошла вечеринка в честь Дня защитника Отечества, во время которой на сцене выступили мужчины.
На вечеринку пожаловалась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
В итоге после вечеринки в отдел полиции доставили 12 человек «для проверки». «Всего же в ходе работы полицейскими были проверены 19 человек из числа посетителей и персонала увеселительного заведения. С граждан получены объяснения. <...> Кроме этого, в настоящее время в отношении владельца клуба проводится проверка по факту провокационной вечеринки», — сообщили в МВД.
Также полицейские провели в баре проверку на наличие запрещенных предметов и веществ и «проверили реализуемую алкогольную продукцию», отметили в ведомстве.
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