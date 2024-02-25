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Полиция Красноярска пришла с проверкой после «провокационной вечеринки»

В Красноярске полиция проверила бар после вечеринки в День защитника Отечества
Фото: МВД России
Фото: МВД России

В Красноярске полицейские вместе с сотрудниками Росгвардии пришли с проверкой в бар из-за «провокационной вечеринки», сообщила пресс-служба регионального управления МВД в телеграм-канале.

Речь идет о баре Elton, расположенном в Советском районе города, уточняет «7 канала Красноярск». 23 февраля там прошла вечеринка в честь Дня защитника Отечества, во время которой на сцене выступили мужчины.

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Фото:David McNew / Getty Images

В итоге после вечеринки в отдел полиции доставили 12 человек «для проверки». «Всего же в ходе работы полицейскими были проверены 19 человек из числа посетителей и персонала увеселительного заведения. С граждан получены объяснения. <...> Кроме этого, в настоящее время в отношении владельца клуба проводится проверка по факту провокационной вечеринки», — сообщили в МВД.

Также полицейские провели в баре проверку на наличие запрещенных предметов и веществ и «проверили реализуемую алкогольную продукцию», отметили в ведомстве.

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Красноярск МВД бар ЛГБТ Екатерина Мизулина проверка
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