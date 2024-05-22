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Политика ,  
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В редакцию «Компании» пришли силовики

В редакции журнала «Компания» в Москве прошли следственные действия
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

В журнале «Компания» идут следственные действия, сообщил источник РБК, знакомый с материалами расследования. Об обысках по адресу издания в 3-м Кадашевском переулке сообщает также РЕН ТВ.

По словам собеседника РБК, следственные действия могут быть связаны с вымогательством у топ-менеджеров «Ростеха». «Силовики проверяют информацию, полученную в результате расследования деятельности админов телеграмм-канала «Адские бабки», — пояснил он. В компьютере одной из фигуранток дела нашли файл с информацией о размещении негативных публикаций в отношении представителей госкорпорации.

Материал дополняется.

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