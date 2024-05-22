В редакцию «Компании» пришли силовики
В журнале «Компания» идут следственные действия, сообщил источник РБК, знакомый с материалами расследования. Об обысках по адресу издания в 3-м Кадашевском переулке сообщает также РЕН ТВ.
По словам собеседника РБК, следственные действия могут быть связаны с вымогательством у топ-менеджеров «Ростеха». «Силовики проверяют информацию, полученную в результате расследования деятельности админов телеграмм-канала «Адские бабки», — пояснил он. В компьютере одной из фигуранток дела нашли файл с информацией о размещении негативных публикаций в отношении представителей госкорпорации.
Материал дополняется.
Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма
Рекордная цена: как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса
В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире
Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях
Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы
Барометр отрасли: химическая промышленность
Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API
Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации в команде
Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии
Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования