В редакцию «Компании» пришли силовики

Фото: Никита Попов / РБК

В журнале «Компания» идут следственные действия, сообщил источник РБК, знакомый с материалами расследования. Об обысках по адресу издания в 3-м Кадашевском переулке сообщает также РЕН ТВ.

По словам собеседника РБК, следственные действия могут быть связаны с вымогательством у топ-менеджеров «Ростеха». «Силовики проверяют информацию, полученную в результате расследования деятельности админов телеграмм-канала «Адские бабки», — пояснил он. В компьютере одной из фигуранток дела нашли файл с информацией о размещении негативных публикаций в отношении представителей госкорпорации.

Материал дополняется.