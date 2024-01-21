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Полиция прервала концерт рэпера Baby Melo в Петербурге

«Фонтанка»: полиция в Петербурге прервала концерт рэперов Baby Melo и Badri
По разным данным, задержаны от 17 до 25 человек, в том числе рэперы Baby Melo и Badri. Визит силовиков на концерт связывают с дракой в клубе незадолго до начала выступления и треками исполнителей

В Санкт-Петербурге полицейские во время концерта в клубе «Гигант-холл» вышли на сцену и задержали рэпера Baby Melo (Гога Меладзе), сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации издания, сотрудники полиции следили за порядком во время выступления и прервали концерт, когда услышали нецензурную лексику и комментарии о военной операции на Украине со сцены. На сайте «Гигант-холла» указано, что возрастное ограничение мероприятия — 16+.

«Фонтанка» уточняет, что в отдел увезли 17 человек, в том числе Baby Melo. О том же числе задержанных сообщает телеграм-канал Shot, среди них — рэпер Badri (Орхан Ахмедов) выступавший вместе с Меладзе. Канал 78.ru со ссылкой на источник пишет, что задержаны порядка 25 человек, которые пили алкоголь рядом с концертным залом.

По информации телеграм-канала Baza, перед началом концерта в клубе произошла драка; тогда избили и ранили ножом молодого человека, еще одного подстрелили.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» отмечает, что есть и другая версия визита силовиков на концерт — треки исполнителей.

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Baby Melo — 15-летний рэпер из Батуми. Летом 2023 года на него обращали внимание из-за видео, где исполнитель ездит без прав на скорости по трассе М-11. В ноябре полиция составила протокол на мать рэпера за неисполнение родительских обязанностей.

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