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Пандемия коронавируса ,  
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Греф заявил об угрозе затяжного вирусного кризиса

По словам главы Сбербанка, на пик эпидемия COVID-19 в России может выйти в мае, однако сам коронавирусный кризис может оказаться «длинным». «Этот кризис точно не на этот год. И это сто процентов так», — предупредил Греф
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Герман Греф (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Кризис, вызванный распространением коронавирусной инфекции COVID-19, не закончится быстро, за нынешним падением не последует быстрого отскока, а потому всем необходимо учиться жить в новых условиях. Об этом в интервью председателю комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрею Макарову для ресурсов Rambler Group (трансляцию вел портал «Сбербанк TV») заявил глава Сбербанка Герман Греф.

«Я считаю критически важным обратить внимание всех наших клиентов на то, что этот кризис точно не на этот год. И это сто процентов так», — сказал Греф.

По его словам, в Сбербанке изначально также рассчитывали на быстрый отскок, однако выкладки специалистов по искусственному интеллекту и прогнозы врачей указывают на то, что пандемия продлится не месяц, не два и не три.

«Мы сделали математическую модель, сделали оценку того, как это происходит в других странах и как это происходит у нас. По нашим оценкам, такой пик наступит в нашей стране примерно с 5 по 10 мая, и до этого периода времени, конечно, критически важно соблюдать все требования карантина», — пояснил Греф.

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Глава Сбербанка назвал реалистичным сценарий, при котором вирусный кризис продлится год-два, если, конечно, ранее не будут созданы вакцина или эффективное лекарство от COVID-19. В том, что такая вакцина рано или поздно будет разработана, Греф уверен, однако опасается, что процесс ее создания, а вместе с ним и кризис могут затянуться. Тем более что и специалисты-эпидемиологи, по его словам, считают вполне вероятным продолжение пандемии в 2021 году.

«Вы знаете, есть хороший анекдот на тему, что если наводнение неизбежно, то все оставшееся время перед наводнением нужно потратить на то, чтобы научиться жить под водой. Всем нам нужно придумывать новые бизнес-модели, которые позволят сохранить малые и средние предприятия и работоспособность крупных предприятий в тех условиях, которые могут продолжаться долгие месяцы», — предупреждает Греф.

По его словам, если кризис продлится год или два, то поведение потребителей различных товаров и услуг, так же как и модели ведения бизнеса, серьезно изменятся. И в этой ситуации для бизнеса крайне важно эффективно использовать сложившуюся ситуацию. Просто ждать, когда все закончится, нерационально, критически важно подготовиться к грядущим изменениям.

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«Для бизнесмена это означает, что сейчас он должен в новых условиях, как я уже сказал, учиться жить под водой», — напомнил Греф.

По его словам, обычному человеку перестройка бизнес-моделей по итогам коронавирусного кризиса принесет массу выгод — «огромная экономия времени, экономия денег, высвобождение ресурса своего жизненного для достижения каких-то иных жизненных планов».

Автор: Евгений Калюков
Теги: Герман Греф, Сбербанк
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