Греф заявил об угрозе затяжного вирусного кризиса

По словам главы Сбербанка, на пик эпидемия COVID-19 в России может выйти в мае, однако сам коронавирусный кризис может оказаться «длинным». «Этот кризис точно не на этот год. И это сто процентов так», — предупредил Греф

Герман Греф (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Кризис, вызванный распространением коронавирусной инфекции COVID-19, не закончится быстро, за нынешним падением не последует быстрого отскока, а потому всем необходимо учиться жить в новых условиях. Об этом в интервью председателю комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрею Макарову для ресурсов Rambler Group (трансляцию вел портал «Сбербанк TV») заявил глава Сбербанка Герман Греф.

«Я считаю критически важным обратить внимание всех наших клиентов на то, что этот кризис точно не на этот год. И это сто процентов так», — сказал Греф.

По его словам, в Сбербанке изначально также рассчитывали на быстрый отскок, однако выкладки специалистов по искусственному интеллекту и прогнозы врачей указывают на то, что пандемия продлится не месяц, не два и не три.

«Мы сделали математическую модель, сделали оценку того, как это происходит в других странах и как это происходит у нас. По нашим оценкам, такой пик наступит в нашей стране примерно с 5 по 10 мая, и до этого периода времени, конечно, критически важно соблюдать все требования карантина», — пояснил Греф.