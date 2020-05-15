Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» после победы над COVID

По словам министра, абсолютно свободной системы общения после завершения пандемии уже не будет, так как сохранятся перестраховочные меры

Даже после завершения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе», об этом заявил в интервью РБК министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Такой свободы, которая существовала до сих пор, я не ожидаю. Будут какие-то меры, которые основаны на выводах из нынешней ситуации», — сказал Лавров.

Министр выразил уверенность в том, что снятие ограничений, введенных для противодействия распространению COVID-19, будет происходить постепенно и восстановление мировых связей во всех сферах деятельности займет длительное время.