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Пандемия коронавируса ,  
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Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» после победы над COVID

По словам министра, абсолютно свободной системы общения после завершения пандемии уже не будет, так как сохранятся перестраховочные меры

Даже после завершения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе», об этом заявил в интервью РБК министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Такой свободы, которая существовала до сих пор, я не ожидаю. Будут какие-то меры, которые основаны на выводах из нынешней ситуации», — сказал Лавров.

Министр выразил уверенность в том, что снятие ограничений, введенных для противодействия распространению COVID-19, будет происходить постепенно и восстановление мировых связей во всех сферах деятельности займет длительное время.

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«Подавляющее большинство аналитиков сходится в том, что, даже когда полностью будут сняты все угрозы, <...> все ограничения будут сняты, все вакцины будут одобрены, <...> тем не менее такой абсолютно свободной системы общения, которая существовала до сих пор, уже не будет», — отметил Лавров.

По его словам, перестраховочные меры для обеспечения безопасности будут предприниматься, в частности, на транспорте — внутри самолетов, поездов. Впрочем, принятия очень жестких мер глава МИДа не ожидает.

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Также не ожидает министр и введения в России выездных виз. По его словам, в этом нет никакой необходимости, и он ничего не слышал об обсуждении таких планов во властных кругах.

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Источник: JHU
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Авторы: Полина Химшиашвили, Александр Атасунцев, Евгений Калюков
Теги: Сергей Лавров, коронавирус
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