Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» после победы над COVID
Даже после завершения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе», об этом заявил в интервью РБК министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Такой свободы, которая существовала до сих пор, я не ожидаю. Будут какие-то меры, которые основаны на выводах из нынешней ситуации», — сказал Лавров.
Министр выразил уверенность в том, что снятие ограничений, введенных для противодействия распространению COVID-19, будет происходить постепенно и восстановление мировых связей во всех сферах деятельности займет длительное время.