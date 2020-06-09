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Как выглядит Москва после отмены пропускного режима. Фоторепортаж

В Москве с 9 июня отменили пропускной режим, он действовал почти два месяца. С этого дня разрешили работать парикмахерским, салонам красоты и другим предприятиям. Для граждан сохранились требования о социальной дистанции и необходимости носить маски и перчатки в общественных местах: в мэрии напомнили, что вероятность заражения еще существует. Как выглядит Москва после смягчения ограничений — в фоторепортаже РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Никольская улица
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК
ВДНХ
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК
Очередь в «Макдоналдс» на Мясницкой улице
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК
Хохловская площадь
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК
ЦПКиО им. Горького
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК
ЦПКиО им. Горького
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК
Маникюрный салон на Покровке
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Очередь в посольство Молдавии на Кузнецком Мосту
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Обувной магазин на Маросейке
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Улица Арбат
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Новопушкинский сквер
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Патриаршие пруды
Фото: Сергей Зимин / РБК
Фото: Сергей Зимин / РБК
Очередь в парикмахерскую у метро «Ясенево»
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Улица Маросейка
Теги: мультимедиа, Москва, пропуск, самоизоляция, COVID-19, Сергей Собянин
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