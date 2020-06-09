Пандемия коронавируса , 09 июн, 17:27
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Как выглядит Москва после отмены пропускного режима. Фоторепортаж
В Москве с 9 июня отменили пропускной режим, он действовал почти два месяца. С этого дня разрешили работать парикмахерским, салонам красоты и другим предприятиям. Для граждан сохранились требования о социальной дистанции и необходимости носить маски и перчатки в общественных местах: в мэрии напомнили, что вероятность заражения еще существует. Как выглядит Москва после смягчения ограничений — в фоторепортаже РБК
Никольская улица
ВДНХ
Очередь в «Макдоналдс» на Мясницкой улице
Хохловская площадь
ЦПКиО им. Горького
ЦПКиО им. Горького
Маникюрный салон на Покровке
Очередь в посольство Молдавии на Кузнецком Мосту
Обувной магазин на Маросейке
Улица Арбат
Новопушкинский сквер
Патриаршие пруды
Очередь в парикмахерскую у метро «Ясенево»
Улица Маросейка