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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Италии назвали стоимость вакцины от COVID-19

По данным Минздрава Италии, вакцина от COVID-19 будет распространяться бесплатно, при этом первыми ее получат люди, относящиеся к группам риска. Себестоимость одной дозы составит €2,5
Фото: astrazeneca / Instagram
Фото: astrazeneca / Instagram

Италия, Франция, Германия и Нидерланды, вошедшие в состав созданного для разработки вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 альянса (Inclusive Vaccine Alliance, IVA), заплатят компании AstraZeneca за выпуск 300 млн доз €750 млн. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Министерства здравоохранения Италии. Таким образом, стоимость одной дозы разработанной в Оксфорде вакцины, получившей название AZD1222, составит €2,5.

При этом сама Италия, пояснил представитель министерства, выплатит за 75 млн доз вакцины €185 млн, то есть примерно по €2,47 за дозу.

Ранее Минздрав Италии сообщил, что вакцина от COVID-19 будет распространяться бесплатно, при этом первыми ее получат люди, относящиеся к группам риска.

«Вакцина — единственный способ окончательного решения проблемы COVID-19. Для меня она всегда будет глобальным общественным благом, правом каждого, а не привилегией немногих», — заявил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.

Вице-премьер обозначил сроки начала вакцинации от коронавируса
Общество
Фото: Kevork Djansezian / Getty Images

О подписании участниками IVA контракта с AstraZeneca, по условиям которого вакцина может быть предоставлена покупателям к концу 2020 года, было объявлено 13 июня. Однако тогда сумма контракта не разглашалась.

«Вакцина будет приобретаться по себестоимости, но точная цена, подлежащая уплате за потенциальную вакцину, не разглашается из-за переговорной позиции альянса», — сообщило в субботу правительство Нидерландов. Такая позиция объяснялась тем, что до последнего этапа создания вакцины существует вероятность, что она так и не будет отправлена в массовое производство.

В сообщении AstraZeneca отмечалось, что затраты на производство вакцины будут покрыты правительствами входящих в IVA стран.

В AstraZeneca рассказали также, что AZD1222 прошла испытания на 320 людях и в ходе тестов было доказано, что вакцина хорошо переносится пациентами, хотя возможны краткосрочные побочные эффекты, такие как повышение температуры тела, головная боль, ломота в конечностях или симптомы ОРВИ. При этом в компании заверили, что вакцинирование не может привести к заражению COVID-19, а для того, чтобы иммунная система человека научилась атаковать вызывающий болезнь вирус SARS-CoV-2, достаточно одной прививки.

В России массовую вакцинацию от COVID-19 могут начать уже этой осенью, заявил в начале июня вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Позднее вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что промышленное производство вакцины от коронавируса планируется начать в сентябре.

За последние сутки в России было выявлено 8246 новых случаев заражения COVID-19, умерли от болезни 143 человека.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Евгений Калюков
Теги: коронавирус, вакцина
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