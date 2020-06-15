Власти Италии назвали стоимость вакцины от COVID-19

По данным Минздрава Италии, вакцина от COVID-19 будет распространяться бесплатно, при этом первыми ее получат люди, относящиеся к группам риска. Себестоимость одной дозы составит €2,5

Фото: astrazeneca / Instagram

Италия, Франция, Германия и Нидерланды, вошедшие в состав созданного для разработки вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 альянса (Inclusive Vaccine Alliance, IVA), заплатят компании AstraZeneca за выпуск 300 млн доз €750 млн. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Министерства здравоохранения Италии. Таким образом, стоимость одной дозы разработанной в Оксфорде вакцины, получившей название AZD1222, составит €2,5.

При этом сама Италия, пояснил представитель министерства, выплатит за 75 млн доз вакцины €185 млн, то есть примерно по €2,47 за дозу.

Ранее Минздрав Италии сообщил, что вакцина от COVID-19 будет распространяться бесплатно, при этом первыми ее получат люди, относящиеся к группам риска.

«Вакцина — единственный способ окончательного решения проблемы COVID-19. Для меня она всегда будет глобальным общественным благом, правом каждого, а не привилегией немногих», — заявил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.