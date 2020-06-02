В кабмине назвали возможные сроки начала вакцинации от коронавируса

Фото: Kevork Djansezian / Getty Images

Массовую вакцинацию от коронавируса в России могут начать уже этой осенью, заявил на брифинге вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Трансляцию вел телеканал «Россия-24».

«По словам специалистов, в случае успехов уже осенью мы начнем массовую вакцинацию», — сказал Чернышенко. Он отметил, что работа над вакциной «идет полным ходом».

При этом до начала вакцинации россиянам нужно «жить с учетом тех рисков, некоторые несет инфекция», указал Чернышенко.

Материал дополняется