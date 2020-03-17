Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 марта
USD ЦБ: 73,89 (-0,24) Quote, 14:12
Курс евро на 18 марта
EUR ЦБ: 82,31 (-0,44) Quote, 14:12
Губернаторов обязали проверить на коронавирус всех вернувшихся в Россию Общество, 14:42 Соболь заявила о планах участвовать в выборах в Госдуму Политика, 14:41 РФС приостановил все футбольные соревнования до 10 апреля Спорт, 14:38 Путин поручил прокуратуре активнее возвращать украденные у страны деньги Политика, 14:19 ВМЗ и Росэксимбанк подписали соглашение для экспорта трубной продукции Пресс-релиз, 14:12 Глава Института Коха предсказал продление пандемии коронавируса на 2 года Общество, 14:08 Раздвоение бизнеса: что такое биполярная модель и кому она подходит Pro, 14:02 Создателя «Красной кнопки» Литреева перевели под домашний арест Общество, 13:58 Forbes и Bloomberg назвали разбогатевших на обвале миллиардеров из России Бизнес, 13:55 Роспотребнадзор потребовал ограничить массовые мероприятия по всей России Общество, 13:55 Казахстан введет карантин в Нур-Султане и Алма-Ате из-за коронавируса Общество, 13:27 Детские сады в Москве не будут закрывать из-за коронавируса Общество, 13:25 Прядкина переизбрали президентом Российской премьер-лиги Спорт, 13:24 Отмена коротких позиций: как биржи Европы борются с обвалом Quote, 13:18
Пандемия коронавируса ,  
0 

Глава Института Коха предсказал продление пандемии коронавируса на 2 года

По оценке главы RKI, в конечном итоге переболеть COVID-19 могут 60-70% населения Земли. После этого можно будет надеяться на прекращение пандемии в связи с выработкой иммунитета
Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 может затянуться на два года, распространяясь «волнами», заявил глава Института Роберта Коха (Robert-Koch-Institut, RKI, одно из центральных научно-исследовательских учреждений Германии, подчинен Минздраву страны) Лотар Вилер, сообщает Deutsche Welle.

По словам Вилера, продолжительность пандемии будет зависеть от скорости разработки вакцины, а также от того, как много людей переболеют COVID-19 и приобретут к ней иммунитет.

По оценке главы RKI, в конечном итоге переболеть COVID-19 могут 60-70% населения Земли, но каким окажется в конце концов уровень смертности, сказать пока нельзя, отмечает Reuters.

Вилер также не исключил, что на весь срок пандемии сохранятся и те ограничения, которые в последнее время вводят различные страны, в том числе и Германия.

Страны Евросоюза закрывают границы из-за вируса. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Во вторник RKI повысил уровень угрозы COVID-19 для Германии с «умеренного» до «высокого», отметив, что число заболевших в стране продолжает расти. По данным на 16 марта в Германии было выявлено более 6 тыс. лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19, 13 человек умерло. С 16 марта, Германия ввела частичный запрет на пересечение границ Германии с Францией, Люксембургом, Швейцарией, Австрией и Данией — исключение сделлано для грузовиков и машин местных жителей, работающих в соседней стране. В то же время представитель немецкого МВД, отвечая на вопрос корреспондента DW, признал, что совершенно нереалистично контролировать сухопутные границы Германии на всем их протяжении, например, все 800 километров с Австрией. Граница как таковая здесь не существует уже много лет.

В понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что власти стран ЕС и Шенгенской зоны приняли решение на месяц закрыть свои внешние границы. «Все поездки между неевропейскими странами и Евросоюзом будут приостановлены», — сказал президент Франции.

Автор: Евгений Калюков
Теги: коронавирус, пандемия
Материалы по теме
Страны Евросоюза закрывают границы из-за вируса. Фоторепортаж
Общество
Глава Росавиации заявил о рисках для безопасности полетов из-за вируса
Общество
«Инвитро» начнет проводить анализы на коронавирус
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter