Глава Института Коха предсказал продление пандемии коронавируса на 2 года

По оценке главы RKI, в конечном итоге переболеть COVID-19 могут 60-70% населения Земли. После этого можно будет надеяться на прекращение пандемии в связи с выработкой иммунитета

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Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 может затянуться на два года, распространяясь «волнами», заявил глава Института Роберта Коха (Robert-Koch-Institut, RKI, одно из центральных научно-исследовательских учреждений Германии, подчинен Минздраву страны) Лотар Вилер, сообщает Deutsche Welle.

По словам Вилера, продолжительность пандемии будет зависеть от скорости разработки вакцины, а также от того, как много людей переболеют COVID-19 и приобретут к ней иммунитет.

По оценке главы RKI, в конечном итоге переболеть COVID-19 могут 60-70% населения Земли, но каким окажется в конце концов уровень смертности, сказать пока нельзя, отмечает Reuters.

Вилер также не исключил, что на весь срок пандемии сохранятся и те ограничения, которые в последнее время вводят различные страны, в том числе и Германия.