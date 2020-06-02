Пандемия коронавируса , 02 июн, 18:59
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Cобянин назвал основу эффективной борьбы с коронавирусом
Основой безопасности Москвы и эффективной борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 станет вакцина, первые партии которой власти столицы рассчитывают получить осенью. Об этом заявил в ходе онлайн-саммита мэров городов мира «Вместе мы выстоим. Города против COVID-19» мэр Москвы Сергей Собянин.
«Я надеюсь, что осенью Москва получит первые партии вакцины, что будет основой безопасности, эффективной борьбы с коронавирусом. Но до тех пор все равно придется обеспечивать специальный режим самосохранения граждан, аккуратного введения хозяйства работающих предприятий, транспорта для того, чтобы обеспечить нормальную жизнь в городе», — сказал Собянин (цитата по «РИА Новости»).
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