Словарь Merriam-Webster назвал слово 2025 года

Словарь Merriam-Webster назвал «слоп» словом 2025 года. Он означает низкокачественный и бессмысленный контент, созданный ИИ в больших объемах и исключительно для получения прибыли. Несколько веков назад слово означало «мусор»

Фото: Brandon Bell / Getty Images

Американский словарь Merriam-Webster назвал термин «слоп» (slop) словом 2025 года. Оно означает низкокачественный, бессмысленный контент, созданный искусственным интеллектом (ИИ) в больших объемах для получения прибыли.

К «слопу» причисляют абсурдные видеоролики и другие медиапродукты, сгенерированные с помощью нейросети. Само слово возникло еще в XVIII веке и тогда оно означало слякоть или грязь. Позже его стали употреблять в значении «отбросы».

Среди других номинантов на слово года были gerrymander (манипулирование избирательными округами), touch grass («потрогать траву» в значении проводить больше времени вне гаджетов), performative (показной) и tariff (пошлины). Последнее президент США Дональд Трамп называл своим любимым словом.

В прошлом году Merriam-Webster выбрал словом года «polarization» (поляризация) на фоне «роста разногласий в обществе». За год до этого победило прилагательное «аутентичный» (authentic) из-за частого упоминания в поисковых запросах в связи с обсуждениями искусственного интеллекта, знаменитостей, идентичности и соцсетей.

Другие словари также уже определились со словом года. Так, в начале декабря Оксфордский словарь английского языка выбрал словосочетание rage bait (дословно можно перевести как «приманка для ярости») словом 2025 года. Так называется провокационный контент, предназначенный для того, чтобы вызвать злость или возмущение у пользователей.

Кембриджский словарь английского языка в свою очередь выбрал прилагательное parasocial («парасоциальный»). Оно включает в себя или содержит отсылку к связи, которую человек чувствует между собой и известной личностью, с которой лично не знаком. Это может быть персонаж книги, фильма сериала и тому подобное либо даже искусственный интеллект.

Импринт «Лингва», издательство «Мир и Образование» и проект «Скворцовские чтения» назвали словом 2025 года «тревожность». Это состояние перестало быть медицинским диагнозом и превратилось в фоновый режим жизни, отмечают организаторы. Словом уходящего года по версии портала «Грамота.ру» стало «зумер».