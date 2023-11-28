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Словарь Merriam-Webster назвал «аутентичный» словом года

Словарь Merriam-Webster назвал «аутентичный» словом 2023 года из-за ИИ
Аутентичность означает подлинность, а также верность своим характеру и духу. Популярность связана с дискуссиями вокруг нейросетей, поисками знаменитостями «своего я» в творчестве и запросом большей подлинности в соцсетях
Фото: Kiran Ridley / Getty Images
Фото: Kiran Ridley / Getty Images

Словом 2023 года стало прилагательное «аутентичный» (authentic) из-за частого упоминания в поисковых запросах в связи с обсуждениями искусственного интеллекта, знаменитостей, идентичности и соцсетей. Об этом сообщили составители американского словаря Merriam-Webster.

«Аутентичность» имеет несколько значений, в том числе «не фальшивый или имитационный», синонимично реальному и подлинному; а также «верный своей личности, духу или характеру». Хотя аутентичность, безусловно, является желательным качеством, ее трудно определить и она является предметом споров — две причины, по которым многие люди обращаются к словарю», — пояснили составители.

Merriam-Webster напомнил, что многие знаменитости в этом году использовали слово «аутентичность», среди которых Лейни Уилсон, Сэм Смит и Тейлор Свифт, заявлявшие о поисках подлинных себя в творчестве. Кроме того, аутентичность становится актуальной в связи с развитием искусственного интеллекта, который влияет на академический процесс, зарплаты актеров, и большое количество других сфер, делая грань между «настоящим» и «поддельным» все более размытой. Миллиардер Илон Маск попал в заголовки газет после заявлений о том, что людям следует быть более «аутентичными» в социальных сетях, а такие приложения, как BeReal, нацелены сделать публикации фотографии более аутентичными.

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Фото:gfds.de

Среди других лидеров по количеству запросов в Merriam-Webster были:

  • Ризз — существительное в интернет-сленге, означающее «романтическая привлекательность или обаяние»;
  • Дипфейк — «изображение или запись, которые были убедительно изменены и преобразованы, чтобы изобразить кого-то как человека, делающего или говорящего что-то, чего на самом деле не было сделано или сказано»;
  • X — буква, ставшая новым названием соцсети Twitter по решению ее нового владельца Илона Маска;
  • Доппельгангер — двойник, противоположная сторона личности;
  • Кибуц — общинная ферма или поселение в Израиле. Слово стали чаще искать после нападение боевиков ХАМАС на Израиль.

В 2022-м словом года по версии Merriam-Webster стал «газлайтинг», годом ранее — «вакцина».

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Слово 2023 года объявили несколько других словарей. Кембриджский словарь английского языка (Cambridge Dictionary) выбрал «галлюцинировать», который обрел новое значение с развитием искусственного интеллекта. Бывают случаи, когда чат-боты на базе искусственного интеллекта не все понимают правильно и начинают выдумывать что-то, что вообще не соответствует действительности. «Мы называем эти ошибки галлюцинациями или конфабуляциями», — объяснил Кембриджский словарь.

Collins Dictionary счел словом года ИИ. «Считается, что это следующая великая технологическая революция. ИИ быстро развивается, и о нем много говорят в 2023», — пояснили составители словаря.
 

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