Общество
0

Кембриджский словарь выбрал слово 2025 года

Кембриджский словарь выбрал «парасоциальный» словом 2025 года
Слово выбрали из-за популярности односторонних парасоциальных отношений с инфлюенсерами, знаменитостями и чат-ботами ИИ. Слово означает связь между человеком и известной личностью, персонажем или ИИ
Фото: РБК Life
Фото: РБК Life

Слово «парасоциальный» стало словом 2025 года по версии Кембриджского словаря. Об этом говорится на сайте университета.

Парасоциальный (прил.) — предполагающий связь или относящийся к связи, которую кто-то ощущает между собой и известным человеком, которого он лично не знает, персонажем книги, фильма, телесериала и т. д. или искусственным интеллектом. Такое определение прилагательного дает Кембриджский университет.

По его данным, слово выбрали из-за сформировавшегося у людей интереса к односторонним парасоциальным отношениям, которые они выстраивают со знаменитостями, инфлюенсерами и чат-ботами с искусственным интеллектом.

Как объясняет пресс-служба университета, миллионы поклонников американской певицы Тейлор Свифт ощущали «личную связь» с ее текстами песен о любви, душевной боли и желании, что привело к формированию того, что психологи называют парасоциальными связями со звездами.

«Когда Тейлор Свифт и Тревис Келси объявили о помолвке, многие фанаты почувствовали глубокую эмоциональную привязанность к певице и американскому футболисту, хотя большинство из них никогда не встречались с ними лично», — добавила пресс-служба.

По ее данным, развитию таких отношений способствуют также «спонтанность, неидеальность и откровенность» ведущих подкастов, которые даже заменяют людям реальных друзей.

«С появлением парасоциальных отношений с ИИ-ботами люди начали относиться к ChatGPT как к доверенному лицу, другу или даже романтическому партнеру. Это приводило к эмоционально значимым, а в некоторых случаях — тревожным связям, вызывая обеспокоенность относительно возможных последствий», — говорится в статье.

«Вайбкодинг» стал словом года по версии cловаря Collins
Общество
Фото:J.W.Alker / Imagebroker / Global Look Press

В начале ноября словарь английского языка Collins назвал «вайбкодинг» (англ. vibe coding) словом 2025 года. Оно обозначает способ программирования, при котором разработчик описывает задачу и желаемый результат, а большая часть кода генерируется искусственным интеллектом.

Полина Харчевникова
слово года Кембридж словарь
