Общество⁠,
0

Оксфордский словарь объявил rage bait словом года

Оксфордский словарь объявил rage bait словом 2025 года
Это слово можно буквально перевести как «приманка для ярости». Оно означает «онлайн-контент, намеренно предназначенный для того, чтобы вызвать гнев или возмущение, будучи раздражающим, провокационным или оскорбительным»

Оксфордский словарь английского языка объявил rage bait
(дословный перевод — «приманка для ярости») словом 2025 года. Об этом сообщается на сайте издательства университета Oxford University Press.

«После трех дней голосования, в котором приняли участие более 30 000 человек, мы выбрали rage bait официальным словом года», — говорится в сообщении.

Это слово означает «онлайн-контент, намеренно предназначенный для того, чтобы вызвать гнев или возмущение, будучи раздражающим, провокационным или оскорбительным, обычно публикуемый с целью увеличения трафика или привлечения на определенную веб-страницу или учетную запись в социальных сетях». За последний год частота его употребления увеличилась втрое.

«Тот факт, что слово rage bait существует и пережило столь резкий всплеск использования, означает, что мы все больше осознаем, в какие манипулятивные приемы мы можем быть втянуты в Интернете. Раньше Интернет был сосредоточен на привлечении нашего внимания, разжигая любопытство в обмен на клики, но теперь мы наблюдаем резкий переход к его захвату и влиянию на наши эмоции и на то, как мы реагируем. Это похоже на естественное продолжение разговора о том, что значит быть человеком в мире технологий, и о крайностях онлайн-культуры», — отметил президент Oxford Languages Каспер Гратволь.

В шорт-лист также вошли аura farming (создание привлекательного или харизматичного публичного образа посредством презентации себя таким образом, чтобы передать уверенность, крутость или таинственность) и biohack (попытка улучшить свою физическую или умственную работоспособность путем изменения своего рациона питания, физических упражнений или образа жизни либо путем использования других средств, таких как лекарства, добавки или устройства).

Кембриджский словарь выбрал слово 2025 года
Общество
Фото:РБК Life

В прошлом году Оксфордский словарь назвал словом года выражение brain rot, которое буквально переводится как «разложение (гниение) мозга».

Таким выражением обозначают предполагаемое ухудшение психологического состояния и когнитивных навыков из-за чрезмерного потребления информации, в особенности онлайн-контента, у которой нет содержательной ценности.

Впервые оно было зафиксировано в книге Генри Торо «Уолден, или Жизнь в лесу» (1854), в которой автор критиковал общественную склонность обесценивать сложные идеи или идеи, которые могут по-разному трактоваться, в пользу простых. Для Торо это признак общего снижения умственных усилий. В цифровую эпоху словосочетание brain rot стало популярным в социальных сетях среди зумеров и представителей поколения альфа.

Елена Чернышова
Оксфордский словарь слово года
