Оксфордский словарь объявил rage bait словом года
Оксфордский словарь английского языка объявил rage bait
(дословный перевод — «приманка для ярости») словом 2025 года. Об этом сообщается на сайте издательства университета Oxford University Press.
«После трех дней голосования, в котором приняли участие более 30 000 человек, мы выбрали rage bait официальным словом года», — говорится в сообщении.
Это слово означает «онлайн-контент, намеренно предназначенный для того, чтобы вызвать гнев или возмущение, будучи раздражающим, провокационным или оскорбительным, обычно публикуемый с целью увеличения трафика или привлечения на определенную веб-страницу или учетную запись в социальных сетях». За последний год частота его употребления увеличилась втрое.
«Тот факт, что слово rage bait существует и пережило столь резкий всплеск использования, означает, что мы все больше осознаем, в какие манипулятивные приемы мы можем быть втянуты в Интернете. Раньше Интернет был сосредоточен на привлечении нашего внимания, разжигая любопытство в обмен на клики, но теперь мы наблюдаем резкий переход к его захвату и влиянию на наши эмоции и на то, как мы реагируем. Это похоже на естественное продолжение разговора о том, что значит быть человеком в мире технологий, и о крайностях онлайн-культуры», — отметил президент Oxford Languages Каспер Гратволь.
В шорт-лист также вошли аura farming (создание привлекательного или харизматичного публичного образа посредством презентации себя таким образом, чтобы передать уверенность, крутость или таинственность) и biohack (попытка улучшить свою физическую или умственную работоспособность путем изменения своего рациона питания, физических упражнений или образа жизни либо путем использования других средств, таких как лекарства, добавки или устройства).
В прошлом году Оксфордский словарь назвал словом года выражение brain rot, которое буквально переводится как «разложение (гниение) мозга».
Таким выражением обозначают предполагаемое ухудшение психологического состояния и когнитивных навыков из-за чрезмерного потребления информации, в особенности онлайн-контента, у которой нет содержательной ценности.
Впервые оно было зафиксировано в книге Генри Торо «Уолден, или Жизнь в лесу» (1854), в которой автор критиковал общественную склонность обесценивать сложные идеи или идеи, которые могут по-разному трактоваться, в пользу простых. Для Торо это признак общего снижения умственных усилий. В цифровую эпоху словосочетание brain rot стало популярным в социальных сетях среди зумеров и представителей поколения альфа.
