Рогов заявил, что школьники новых регионов получат аттестат без экзаменов

Выпускники из ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской области получат аттестат без экзаменов

По словам представителя пророссийских властей Запорожской области, школьники из новых регионов в 2023 году получат аттестат о среднем образовании без экзаменов

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В 2023 году выпускники школ из ДНР, ДНР, а также из Херсонской и Запорожской областей получат аттестат о среднем образовании без экзаменов. Об этом сообщил пророссийский представитель запорожских властей Владимир Рогов.

«Выпускники Запорожской и Херсонской областей, а также ДНР и ЛНР в 2023 году получат аттестаты об окончании школ без экзаменов», — рассказал он. При этом Рогов не сослался на какой-либо указ или проект документа.

В предыдущий раз подобная мера применялась в отношении всех российских школьников в 2020 году. Это было связано с пандемией коронавируса, когда обучение было переведено на удаленку. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В августе президент Владимир Путин поручил выплатить семьям школьников этих четырех регионов по 10 тыс. руб. Выплаты начисляются при условии, что дети указанного возраста приступили к обучению в школах, расположенных на этих территориях, не позднее 15 сентября 2022 года.

Кроме того, в октябре школьники из новых регионов получили скидку в 50% на проезд в общественном транспорте. Такие скидки действуют во всех российских регионах. Эти льготы положены всем российским учащимся очной формы в возрасте от 10 до 17 лет, она предоставляется с 1 января по 31 мая и с 1 сентября по 31 декабря при предъявлении паспорта или свидетельства о рождении и справки об очном обучении (ее нужно показать при посадке).

Власти адаптируют школьное образование на новых территориях под российские стандарты. По словам министра просвещения Сергея Кравцова, этот процесс планируется завершить в течение пяти лет. Адаптацию пройдут как ученики, так и педагоги.

Студенты, прибывшие в Россию из новых регионов, а также из Украины, будут учиться бесплатно. Об этом заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.