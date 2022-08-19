Кравцов назвал срок адаптации школ Донбасса к системе образования России

Глава Минпросвещения: интеграция школ Донбасса в образовательную среду России займет 5 лет

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Переход школ Донбасса на российские образовательные программы будет идти постепенно, его планируется завершить в пятилетний срок, заявил министр просвещения Сергей Кравцов во время педагогического совещания в ДНР, где он выступил по видеосвязи.

«Интеграция в образовательную среду с Россией будет постепенной. Рассчитываем, что переход на единые учебные программы займет пять лет, в течение которых адаптацию пройдут педагоги, школьники», — сказал Кравцов.

Как указывает Минпросвещения, в ДНР в новом учебном году будут работать 584 школы и 34 тыс. учителей. Число школьников, которые приступят к занятиям, ведомство оценивает более чем в 160 тыс.

На совещании также присутствовал глава республики Денис Пушилин. Он сообщил, что решение, в каком формате начнется учебный год, еще не принято.

«Скорее всего, это будет комбинированный подход: часть школ, которые находятся в безопасности, смогут вести обучение в очном режиме <...> Но часть школ будут вести обучение с использованием онлайн-платформ в дистанционном формате, исходя из мер безопасности», — пояснил он (цитата по ДАН).

Министерство отмечает, что в школах республики провели капитальный ремонт: при поддержке России восстановили здания, оборудовали классы компьютерами, предоставили спортинвентарь. Школы также получают учебники и художественную литературу, педагоги проходят переобучение по российским образовательным стандартам.

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Совещания, подобные тому, что прошло в ДНР, также состоятся и на других подконтрольных России территориях — в ЛНР, Херсонской области, части Запорожской и Харьковской областей.