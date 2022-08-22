Москалькова пообещала бесплатное обучение для детей из Донбасса

С конца февраля в страну приехали более 550 тыс. детей из ДНР, ЛНР и с Украины. Все школьники и студенты смогут получить образование в России бесплатно, заверила омбудсмен

Фото: Александр Архипов / ТАСС

Все школьники и студенты, прибывшие в Россию из Донецкой и Луганской народных республик, а также с Украины, будут учиться бесплатно, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в Telegram.

С конца февраля в страну приехали более 557 тыс. детей из ДНР, ЛНР и с Украины, уточнила омбудсмен. По данным Минобороны на 20 августа, за сутки на российскую территорию вывезли 39 299 человек, в том числе 5868 детей, а всего с начала военной операции на Украине — 3 млн 527 тыс. 120 человек и в том числе 563 223 ребенка.

«И можно с уверенностью сказать, что все потенциальные школьники, ученики средних учебных заведений и вузов могут получать на бесплатной основе образование», — написала Москалькова.

В начале марта омбудсмен говорила, что российские вузы зачислили всех студентов, которые прибыли из ДНР и ЛНР. «Нет ни одного человека, которые учились в высших учебных заведениях на территории ДНР и ЛНР и сегодня не были бы устроены в вузы», — отмечала она.

Российские власти заявляли о намерении интегрировать ДНР и ЛНР в единое научно-образовательное пространство России. По словам министра просвещения Сергея Кравцова, образовательные учреждения Донбасса перейдут на российские учебные программы в течение пяти лет.

В Минпросвещения также сообщали, что в ДНР в новом учебном году откроются 584 школы, на работу выйдут 34 тыс. учителей. Число школьников, которые приступят к занятиям, ведомство оценивало более чем в 160 тыс. При этом в учебных заведениях Донбасса усилят историческое просвещение, говорил Кравцов. Кроме того, там собираются «воспитывать молодежь в духе гражданственности и патриотизма».

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В конце июня ведомство подготовило поправки в Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) среднего общего образования. Теперь школьники на уроках истории будут изучать российскую военную операцию на Украине.