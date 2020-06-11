Мишустин утвердил порядок получения аттестатов без экзаменов в 2020 году

Михаил Мишустин (Фото: government.ru)

Все выпускники девятых и одиннадцатых классов российских школ в 2020 году получат аттестаты без сдачи госэкзаменов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.

«Привычный порядок государственной итоговой аттестации и вступительных испытаний пришлось изменить из-за распространения новой коронавирусной инфекции», — пояснили в кабмине.

Выпускники, которые захотят поступить в колледжи и техникумы, будут зачислены в них по результатам школьных аттестатов. Для поступления в вузы одиннадцатиклассникам необходимо будет сдать ЕГЭ. Школы дистанционно помогут им подготовиться к экзаменам.

Основная волна ЕГЭ в 2020 году была сдвинута из-за эпидемии коронавируса — она начнется 3 июля. В этот день пройдут экзамены по географии, информатике и литературе. Последние ЕГЭ по устной части иностранных языков состоятся 22 и 23 июля.