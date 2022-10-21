Школьники из присоединенных регионов получили скидку на проезд на поездах

Минтранс: школьники из новых регионов будут ездить на поездах с 50-процентной скидкой

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Ученики образовательных учреждений присоединенных к России в конце сентября ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей во время учебного года смогут путешествовать в поездах дальнего следования со скидкой 50%, сообщает Минтранс.

Эти льготы положены всем российским учащимся очной формы в возрасте от 10 до 17 лет, она предоставляется с 1 января по 31 мая и с 1 сентября по 31 декабря при предъявлении паспорта или свидетельства о рождении и справки об очном обучении (ее нужно показать при посадке).

Скидка действует в общих, плацкартных вагонах, вагонах с местами для сидения, а также в двухэтажных пассажирских вагонах с 4-местными купе поездов дальнего следования всех категорий во внутригосударственном сообщении. В двухэтажных поездах цена билета для детей от 10 до 17 лет составит половину стоимости проезда по данному маршруту в плацкартном вагоне.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдума в конце сентября. Украина и ряд других стран не признали новый статус регионов и осудили действия Москвы. После референдумов участились сообщения властей этих территорий об обстрелах и попытках наступления украинских войск. В Херсонской области школьников до 25 октября отправили на каникулы.

19 октября президент Владимир Путин ввел в этих регионах военное положение.