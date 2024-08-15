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СК завершил расследование дела в ста томах на бывшего вице-губернатора

СК завершил расследование против бывших рязанских сенатора и вице-губернатора
Бывшие рязанские чиновники получали взятки за помощь в заключении госконтрактов на поставку оборудования в областные медучреждения, считает следствие. Они признали вину, расследование дела завершено
Игорь Греков
Игорь Греков (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Следственный комитет завершил расследование в отношении бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова и экс-сенатора от региона Ирины Петиной, которым вменяют получение взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), сообщает «Коммерсантъ».

В деле больше ста томов, вскоре фигуранты и адвокаты начнут знакомиться с материалами.

Дело было заведено в марте 2022 года, бывших чиновников задержали прошлым летом. По версии следствия, Петина в 2011–2014 годах, а также в 2020-м получила 45 млн руб. и 12,5 млн руб. соответственно за помощь бизнесменам в заключении госконтрактов на поставку оборудования в областные медицинские учреждения. Грекова обвиняют в получении двух взяток, в одном случае речь идет о 25 млн руб.

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Показания на них дали несколько предпринимателей, в том числе рязанский бизнесмен Артем Негов. Его обвинили в подкупе экс-чиновников при закупках (ч. 2 ст. 200.5 УК). После того как Негов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, его перевели из СИЗО под домашний арест, а позже меру пресечения сменили на запрет определенных действий.

Греков сначала отрицал вину, но позже признал ее, а Петина оформила явку с повинной. Адвокаты просят отпустить экс-чиновников из-под стражи, Мосгорсуд вскоре рассмотрит их жалобу. «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела пишет, что Греков был в зоне боев на Украине и имеет «награды по военной службе», а в соответствии с недавними поправками в законодательство может снова туда отправиться еще до суда.

Греков занимал пост рязанского вице-губернатора с 2017 по 2021 год. Он ушел в отставку вскоре после того, как во время ежегодной пресс-конференции Владимира Путина девушка с табличкой «Я беременна» попросила президента присвоить Грекову звание Героя России за якобы спасение людей во время пожара. Задававшая вопрос Александра Безукладова работала директором «МК в Рязани», а ее супруг трудился в областном правительстве. Издание rg62.info и другие рязанские СМИ писали, что в 2000-х Греков был судим за мошенничество в крупном размере, а при устройстве на госслужбу не указал, что имеет погашенную судимость.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
взятки Следственный комитет Рязанская область уголовное дело
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