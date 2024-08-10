Экс-замглавы и экс-сенатор от Рязанской области признали вину в коррупции
Бывший вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков и экс-сенатор от области Ирина Петина признали вину в получении взяток в особо крупном размере после того, как показания на них дал местный бизнесмен Артем Негов, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.
Предпринимателя обвиняли в подкупе лиц, работающих в сфере закупок в региональном министерстве здравоохранения. «Артем Негов признал вину в подкупе членов комиссии по осуществлению закупок в крупном размере и заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого дал изобличающие обвиняемых в получении двух особо крупных взяток Грекова и Петину показания», — сообщил собеседник агентства.
Греков признал вину в полном объеме, а вслед за ним написала явку с повинной и Петина. В явке экс-сенатор указала, что не будет препятствовать расследованию.
По информации ТАСС, в настоящее время оба экс-чиновника находятся под арестом. Негова из следственного изолятора освободили и избрали сначала домашний арест, а затем запрет определенных действий. По ст. 200.5 Уголовного кодекса ему грозит до трех лет лишения свободы.
Игорь Греков занимал пост рязанского вице-губернатора с 2017 по 2021 год. Ирина Петина с 2011 года была замминистра здравоохранения Рязанской области. В период с 2020 по 2022 год была членом Совета Федерации от Рязанской области.
Грекова и Петину задержали в июле 2023 года. Обоих арестовали по обвинению в получении взяток в особо крупном размере. По версии следствия, в 2018–2021 годах Греков получал от руководителей коммерческих организаций взятки за содействие в заключении государственных контрактов на поставки медицинского оборудования для нужд лечебных учреждений Рязанской области. По ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Петину обвиняют в получении средства за содействие поставщикам медицинского оборудования в заключении госконтрактов. За помощь предпринимателям в период с 2011 по 2014 год, а также в 2020 году она, занимая должность замминистра здравоохранения Рязанской области, лично и через посредника получила незаконное денежное вознаграждение от руководителей рязанского и московского предприятий в размере более 45 млн и 12,5 млн руб. соответственно.
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