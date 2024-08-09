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Топ-менеджерам Пенсионного фонда вынесли приговор за взятки на ₽190 млн

Суд приговорил топ-менеджеров Пенсионного фонда к 11–13 годам колонии за взятки
Фото: moscowcourts / Telegram
Фото: moscowcourts / Telegram

Пресненский районный суд Москвы вынес приговор пяти бывшим топ-менеджерам Пенсионного фонда по делу о взятках в размере 190 млн руб. Об этом сообщила объединенная пресс-служба столичных судов в телеграм-канале.

Фигурантами дела являются бывшие начальники департаментов Пенсионного фонда Евгений Никитин, Александр Руднев, Евгений Турчак, Рубен Энфиаджамян и Константин Янкин. Всех пятерых признали виновными в получении взятки в особо крупном размере — ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса.

Янкина приговорили к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, Руднева, Турчака и Энфиаджамяна — к 12 годам, Никитина — к 13 годам.

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Также все пятеро должны будут выплатить штраф в размере однократной суммы взятки в размере 190 762 500 руб. Кроме того, суд запретил им занимать должности на государственной службе в течение десяти лет.

Еще одним фугурантом дела стал представитель группы компаний «РедСис» Дмитрий Радченко. Его приговорили к шести годам лишения свободы и штрафу в размере 10 млн руб по статье о даче взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, в 2016–2019 годах Никитин, Руднев, Турчак, Энфиаджамян, Янкин и Кузнецов за обеспечение заключения Пенсионным фондом госконтрактов с группами компаний «Техносерв» и «РедСис» на сумму более 18 млрд руб. получили от владельцев этих организаций Алексея Ананьева и Сергея Гордеева, а также от Радченко и других подчиненных им работников свыше 190 млн рублей в качестве взятки.

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Теги
Пенсионный фонд взятки лишение свободы топ-менеджеры Пресненский суд
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