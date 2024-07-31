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Боровшегося с коррупцией на таможне генерала ФСБ будут судить за взятки

Дмитрий Мурышов
Дмитрий Мурышов (Фото: Басманный районный суд)

В Москве начался процесс по уголовному делу в отношении бывшего руководителя управления по противодействию коррупции в Федеральной таможенной службе (ФТС) генерал-майора ФСБ Дмитрия Мурышова, сообщает «Коммерсантъ».

Дело рассматривает 235-й гарнизонный военный суд. Мурышова обвиняют по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса — получение взятки должностным лицом в особо крупном размере.

По информации на сайте суда, предварительные слушания состоялись 30 июля, а рассмотрение дела по существу назначено на 6 августа 2024 года.

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Фото:Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Мурышова арестовали в 2022 году. Управление по противодействию коррупции ФТС он возглавлял с июня 2019 года.

Как пишет «Коммерсантъ», уголовное дело в отношении таможенника возбудили после того, как в Москве задержали советника главы ООО «Агроменеджмент» Илью Окорокова. Сотрудники ФСБ нашли в его машине около 1,4 млн руб. наличными. Задержанный заявил, что деньги предназначалась Дмитрию Мурышову. По его словам, деньги передал бывший сослуживец генерала, которого уволили из таможенных органов.

По данным следствия, всего Мурышов получил четыре взятки на общую сумму более 10 млн руб.

Ранее в прокуратуру передали дело экс-начальника службы утилизации Главного автобронетанкового управления Минобороны полковника Ильи Тимофеева. Его обвиняют в получении взятки в размере почти 3 млн руб.

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