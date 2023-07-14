Бывшего вице-губернатора вместе с экс-сенатором арестовали за взятки

Он проходит по делу о взятках вместе с экс-сенатором Ириной Петиной. По версии следствия, бывший вице-губернатор получал взятки за помощь с заключением контрактов на поставки медицинского оборудования

Игорь Греков (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова арестовали по обвинению в получении взяток в особо крупном размере, сообщило региональное управление Следственного комитета.

По версии следствия, в 2018–2021 годах Греков получал от руководителей коммерческих организаций взятки за содействие в заключении государственных контрактов на поставки медицинского оборудования для нужд лечебных учреждений Рязанской области. На бывшего вице-губернатора завели дело по ч. 6 ст. 290 УК, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

По тому же делу арестовали бывшего члена Совета Федерации от Рязанской области Ирину Петину. Ей также вменяют получение взяток в особо крупном размере.

Грекова и Петину задержали 13 июля. Заседание по избранию меры пресечения Грекову в Советском районном суде проходило в закрытом режиме, сообщает корреспондент РЗН.инфо. Следователь попросил закрыть заседание, объяснив это тем, что не все обстоятельства дела и лица, которые причастны к преступлению, установлены. Разглашение, по его словам, может повредить ходу расследования.

Игорь Греков занимал пост рязанского вице-губернатора с 2017 по 2021 год. Он ушел в отставку через месяц после того, как во время ежегодной пресс-конференции Владимира Путина девушка с табличкой «Я беременна» попросила президента присвоить Грекову звание Героя России за якобы спасение людей во время пожара в районе поселка Желтухинский Рязанской области. Задававшая вопрос Александра Безукладова работала директором «МК в Рязани», а ее супруг трудился в областном правительстве.

В Кремле история с просьбой присвоить Грекову звание Героя России вызвала раздражение, там посчитали, что влиятельный чиновник мог сам инспирировать ее, позже рассказывали близкие к администрации президента источники РБК. Формально отставка Грекова никак не была связана с ситуацией на пресс-конференции, он ушел в связи с переходом на другую работу, не связанную с госслужбой, сообщал пресс-секретарь рязанского губернатора Денис Арапов.

Ирина Петина с 2011 года была замминистра здравоохранения Рязанской области. В 2020 году она стала сенатором от региона. Спустя два года ее полномочия прекратились, продлевать их не стали.