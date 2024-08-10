Суд арестовал главу Сергиева Посада на два месяца по делу о взятках
Тверской районный суд Москвы арестовал главу Сергиева Посада Дмитрия Акулова на два месяца по обвинению в коррупции, сообщила прокуратура Московской области в телеграм-канале.
Ранее о его задержании сообщили в региональном управлении Следственного комитета. Против Акулова возбуждено дело по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере), ему грозит до 15 лет лишения свободы. Суд заключил его под стражу до 9 октября.
Вместе с ним по делу проходит директор местного МФЦ Юлия Каминская, ее также задержали и арестовали до 7 октября. Ее обвиняют по ч. 4 ст. 159 (мошенничество) и ч. 5 ст. 291 УК (дача взятки).
По версии следствия, Акулов в 2019 году «выдвинул» Каминской «требование о систематической передаче ему денежных средств за общее покровительство и попустительство по службе», на что она согласилась. После этого с 2019 года по 2024 год руководитель МФЦ «номинально оформила на работу сотрудников, заработную плату за которых получала самостоятельно». За этот период времени она передала Акулову в общей сложности более 15,6 млн руб.
Правоохранительные органы проверяют главу Сергиева Посада на причастность «к совершению иных преступлений, связанных с получением взяток», отметили в прокуратуре.
Изначально Акулов был вызван в Следственный комитет в качестве свидетеля по уголовному делу.
Дмитрий Акулов родился в Сергиевом Посаде в 1982 году, окончил Московский государственный индустриальный университет. С 2016 года он занимал должность заместителя главы администрации и в июне 2023 года возглавил Сергиево-Посадский городской округ после досрочной отставки предшественника Михаила Токарева.
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