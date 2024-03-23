Путин подписал закон о механизме освобождения контрактников от наказания
Президент Владимир Путин подписал закон об освобождении от уголовной ответственности лиц, совершивших преступление или отбывающих наказание, в случае поступления их на военную службу в период мобилизации или военного времени по призыву или при заключении контракта. Документ размещен на портале правовой информации.
Для лиц, совершивших преступление, в том числе при прохождении военной службы, освобождение от наказания наступает после того, как они оказываются награждены госнаградой, полученной во время службы, либо после увольнения с нее. Не могут быть освобождены те, кто совершил преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также более чем по 20 другим статьям УК, среди которых теракт (205), распространение фейков об армии или госорганах (207.3) публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (280) и др. Гражданин может возразить против прекращения его уголовного преследования по данным основаниям.
Те, кто уже отбывает наказание, могут быть освобождены при выполнении тех же условий, но освобождение будет условным. Если такой человек совершает новое преступление в период прохождения военной службы, суд назначает ему наказание по совокупности приговоров. Для таких граждан ограничение по тяжести совершенных преступлений отсутствует.
Контролировать поведение этих лиц будет командование воинской части (учреждения). Оно же заявляет ходатайство о приостановлении предварительного следствия в отношении подозреваемых, которых могут принять на службу.
Закон также предусматривает механизм погашения судимости для тех, кто уже отбыл наказание или вышел по УДО. Их судимость могут погасить при соблюдении тех же условий. Оговорка о тяжести преступлений также отсутствует.
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