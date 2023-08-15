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Власти Дагестана назвали размер помощи семьям погибших при взрыве

Семьям погибших при взрыве на автозаправке в Махачкале выплатят по ₽1 млн
Фото: Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС
Фото: Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС

Семьям погибших при взрыве на автозаправке в Махачкале выплатят материальную помощь в размере 1 млн руб. из резервного фонда Дагестана. Об этом объявил глава региона Сергей Меликов на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий происшествия, сообщает телеграм-канал администрации главы Дагестана.

Получившим тяжкий вред здоровью выделят по 400 тыс. руб., легкий — по 200 тыс. руб. Согласно последним данным МЧС, число погибших достигло 35 человек, пострадавших — 80 человек. Среди пострадавших и погибших есть дети.

Воронка и разгром автозаправки: последствия взрыва в Махачкале
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Взрыв в Махачкале произошел накануне, 14 августа, около 22:00. Сначала загорелось здание автосервиса, затем огонь перекинулся на заправку и здания рядом, в которых располагались кафе и молельная комната, после чего на АЗС взорвалась газовоздушная смесь. Как заявил Меликов, взрыв произошел из-за детонации емкостей напротив автозаправки. Кроме зданий также загорелись автомобили, которые стояли на стоянке.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть более двух лиц (ч. 3 ст. 238 УК; максимальное наказание — десять лет лишения свободы).

В Дагестане объявили однодневный траур по погибшим и ввели режим ЧС на территории Кумторкалинского района, где и произошел взрыв.

Теги
Дагестан Махачкала взрыв материальная помощь
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