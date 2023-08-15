Глава Дагестана Меликов: режим ЧС введут в Кумторкалинском районе после взрыва на АЗС

В Дагестане введут ЧС в районе, где произошел взрыв на АЗС

Фото: МЧС России

В Кумторкалинском районе Дагестана, где произошел взрыв на АЗС, введут режим чрезвычайной ситуации, сообщил глава региона Сергей Меликов на заседании оперативного штаба.

«В соответствии с указом, который будет подписан в ближайшее время, мы вводим на территории муниципального образования Кумторкалинский район режим чрезвычайной ситуации», — сказал Меликов (цитата по «РИА Новости»).

Глава Дагестана также отметил работу экстренных служб, которым удалось предотвратить более тяжкие последствия взрыва. «Благодаря героическим действиям сотрудников экстренных служб были спасены жизни многих людей, удалось избежать возгорания и детонации уцелевших от первого взрыва резервуаров с топливом», — написал он в телеграм-канале.

Вечером 14 августа на автозаправке «Нафта-24» в Кумторкалинском районе на севере Махачкалы произошел взрыв. Сперва загорелось здание автосервиса, затем огонь перекинулся на заправку, а потом на АЗС взорвалась газовоздушная смесь. Меликов объяснил, что взрыв произошел вследствие детонации емкости напротив автозаправки.

К утру 15 августа число погибших достигло 30 человек, еще 75 пострадали. В Дагестане объявили однодневный траур по погибшим. Следственный комитет завел уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц).